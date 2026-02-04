Por qué el Departamento de Justicia de EE. UU. retiró miles de documentos vinculados a Jeffrey Epstein

El pasado 3 de febrero, el Departamento de Justicia de EE. UU. tomó la decisión de retirar de su página web miles de documentos vinculados con el exfinancista Jeffrey Epstein.

La entidad afirmó ante medios estadounidenses que la medida fue tomada porque la identidad de varias de las víctimas estaba comprometida.

En concreto, el Departamento de Justicia indicó que en los documentos se presentaban “fallos técnicos o humanos”, y que serán sometidos a edición.

Por otro lado, los abogados de varias de las víctimas señalaron que las “deficiencias” presentes en los documentos podrían “trastocar” la vida de al menos 100 personas.

Mediante un comunicado, los sobrevivientes de Epstein calificaron la divulgación como “indignante” y afirmaron que los nombres de las víctimas no “debían ser expuestos al escrutinio público”.

La publicación de los archivos fue ordenada tras la aprobación de una medida por ambas cámaras del Congreso, que obligaba al Departamento de Justicia a hacer públicos los documentos relacionados con Epstein.

🚨 Department of Justice Publishes 3.5 Million Responsive Pages in Compliance with the Epstein Files Transparency Act



🔗https://t.co/eGeSO5qkVY pic.twitter.com/SRhcdg70N0 — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) January 30, 2026

El gobierno federal continúa examinando nuevas solicitudes y retiró un “número sustancial” de documentos identificados de forma independiente, para proteger la privacidad de las víctimas.

La publicación previa incluía información sensible, como direcciones de correo electrónico y fotografías en las que podían identificarse los nombres y rostros de posibles víctimas.

