Algunas de las revelaciones más destacadas de los millones de archivos de Epstein que acaban de salir a la luz y a quiénes mencionan

Tres millones de páginas, 180.000 imágenes y 2.000 videos fueron publicados el viernes.

La divulgación sucede seis semanas después de que el departamento incumpliera el plazo establecido por la ley, que ordenaba que todos los documentos relacionados a Epstein debían ser compartidos con el público.

“Esta publicación marca el final de un proceso muy exhaustivo de identificación y revisión de documentos para garantizar la transparencia y el cumplimiento ante el pueblo estadounidense”, dijo el pasado viernes el fiscal general adjunto, Todd Blanche.

Los archivos incluyen detalles sobre el tiempo que Jeffrey Epstein pasó en prisión, incluido un informe psicológico, y su muerte mientras estaba encarcelado, junto con registros de la investigación sobre Ghislaine Maxwell, la socia de Epstein que fue condenada por ayudarlo a traficar a jóvenes menores de edad.

También incluyen correos electrónicos entre Epstein y figuras de alto perfil del mundo de la política y las finanzas.

Muchos de los correos electrónicos y documentos se remontan más de una década, destacando las relaciones de Epstein durante sus problemas legales. Fue condenado en 2008 en Florida por solicitar servicios sexuales a una niña de 14 años tras llegar a un polémico acuerdo con la fiscalía.

Murió en agosto de 2019 mientras estaba en prisión a la espera de juicio por cargos en un caso de tráfico sexual más amplio.

Epstein invitó al “Duque” a conocer a una mujer rusa

Los documentos arrojan luz sobre la estrecha relación del financiero caído en desgracia con la élite británica.

Incluyen correos electrónicos entre Epstein y una persona llamada el “Duque” -se cree que es Andrés Mountbatten-Windsor- hablando de cenar en el Palacio de Buckingham, donde había “mucha privacidad”.

Otro mensaje de Epstein incluye una oferta para presentarle una mujer rusa de 26 años al “Duque”.

Los correos electrónicos están firmados con la letra “A”, con una firma que parece indicar “Su Alteza Real el Duque de York KG”.

Se intercambiaron en agosto de 2010, dos años después de que Epstein se declarara culpable de solicitar servicios sexuales a una menor.

En la última publicación de los archivos, también hay una foto que parece mostrar al expríncipe Andrés arrodillado a cuatro patas sobre una mujer tendida en el suelo.

También hay correos electrónicos entre Epstein y Mountbatten-Windsor con fecha de febrero de 2011, que añaden más dudas sobre las garantías que había dado Andrés de que había cortado todo contacto con Epstein el año anterior.

Los correos electrónicos no indican ninguna irregularidad.

Departamento de Justicia de EE.UU. Una de las fotos recién divulgadas muestra al exprícipe Andrés arrodillado cerca de una mujer no identificada.

La BBC se ha puesto en contacto con Andrés, antes conocido como el duque de York, para obtener una respuesta. Mountbatten-Windsor ha sido objeto de años de escrutinio por su antigua amistad con Epstein. Ha negado reiteradamente cualquier irregularidad.

Otros correos electrónicos parecen ser entre Epstein y Sarah Ferguson, la exesposa de Andrés.

Un correo electrónico fechado el 4 de abril de 2009 estaba firmado: “¡Con cariño, Sarah, la pelirroja!”.

Dice que iba a estar en Palm Beach, Florida, y quería tomar el té.

El correo electrónico continúa hablando de ideas para la empresa de Ferguson, Mother’s Army.

La exduquesa de York se refiere a Epstein como “Mi querido, espectacular y especial amigo Jeffrey”.

Ella lo llama una “leyenda” y dice “estoy muy orgullosa de ti”.

También en 2009, otro intercambio de correos electrónicos muestra a la entonces duquesa de York actualizando con entusiasmo a Epstein sobre posibles oportunidades para sus marcas comerciales y libros.

“Gracias Jeffrey por ser el hermano que siempre he deseado”, dice un correo electrónico.

Al año siguiente, otro correo electrónico de “Sarah” a Epstein rebosa de afecto: “Eres una leyenda. Realmente no tengo palabras para describirte, mi amor, mi gratitud por tu generosidad y amabilidad”, escribe.

“Xx Estoy a tu servicio. Solo cásate conmigo.”

“Estoy aquí para brindarte amor”

El financiero todavía estaba bajo arresto domiciliario por su condena de 2008 cuando se produjeron los intercambios de correos electrónicos.

Unos años después, en septiembre de 2011, aparecen más mensajes. La dirección de correo electrónico está censurada, pero están firmados por “Sarah” y mencionan al “Duque”.

El remitente felicita a Epstein por el aparente nacimiento de un niño:

“No sé si todavía estás en este bbm [BlackBerry Messenger], pero el Duque me dijo que tuviste un niño”, dice el primer correo electrónico.

“Aunque nunca mantuviste el contacto, todavía estoy aquí para brindarte amor, amistad y felicitaciones por tu bebé. Sarah xx”.

Luego, ocho minutos después, se envía un mensaje de seguimiento a Epstein.

“Has desaparecido”, dice el correo. “Ni siquiera sabía que ibas a tener un bebé. Tenía clarísimo que solo eras mi amigo para llegar a Andrés. Y eso me dolió muchísimo. Más de lo que te imaginas”.

Nunca se ha confirmado públicamente que Epstein tuviera hijos.

Getty Images Donald Trump reconoce que fue amigo de Epstein, pero rompió relaciones con él mucho antes de que fuera condenado por abuso sexual.

En los archivos también hay cientos de menciones a Richard Branson, el fundador británico de Virgin Group.

En un intercambio de correos electrónicos de 2013, Branson parece decirle a Epstein que fue “un placer” verlo, y añadió: “Siempre que estés por aquí, me encantaría verte. ¡Siempre que traigas a tu harén!”.

Virgin Group aclaró que “harén” se refería a tres miembros adultos del equipo de Epstein, y agregó: “Cualquier contacto que Richard y Joan Branson tuvieron con Epstein tuvo lugar solo en unas pocas ocasiones hace más de doce años, y se limitó a entornos grupales o comerciales, como un evento de tenis benéfico”.

Trump está mencionado cientos de veces

El presidente de Estados Unidos está mencionado cientos de veces en los archivos que acaban de ser publicados. Trump mantuvo una amistad con Epstein, pero afirma que esta se deterioró hace muchos años y ha negado tener conocimiento de sus delitos sexuales.

Entre los nuevos documentos se encuentra una lista recopilada por el FBI el año pasado de acusaciones contra Trump presentadas por personas que llamaron a su línea de denuncias del Centro Nacional de Operaciones contra Amenazas. Muchas de estas parecen basarse en denuncias no verificadas recibidas por la agencia y se realizaron sin pruebas que las sustenten.

La lista incluye numerosas acusaciones de abuso sexual contra Trump, Epstein y otras figuras de alto perfil.

Reuters “Una experiencia tranquila en una isla es lo opuesto a lo que busco”, le escribió Elon Musk a Epstein en este email divulgado por el Departamento de Justicia.

Trump ha negado constantemente cualquier irregularidad en relación con Epstein y las víctimas de Epstein no han acusado a Trump de ningún delito.

Cuando se les preguntó sobre las últimas acusaciones, tanto la Casa Blanca como el Departamento de Justicia señalaron una frase en el comunicado de prensa que acompaña al nuevo grupo de archivos.

“Algunos de los documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020”, señaló el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Para ser claros, las afirmaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran un mínimo de credibilidad, sin duda ya habrían sido utilizadas contra el presidente Trump”.

El director del nuevo documental sobre la primera dama Melania Trump también apareció en una foto de los archivos abrazando a una joven.

Se puede ver a Brett Ratner, quien también dirigió las películas “Rush Hour” y “X-Men: The Last Stand”, sentado en un sofá junto a Epstein y dos mujeres cuyas identidades han sido ocultadas.

Los archivos no indican ninguna irregularidad. La BBC se ha puesto en contacto con el representante de Ratner para solicitarle comentarios.

Elon Musk le preguntó a Epstein cuándo sería la “fiesta más loca” en su isla

Los documentos también incluyen correspondencia por correo electrónico entre Epstein y el multimillonario de la tecnología Elon Musk.

Musk, quien no ha sido acusado de ningún delito en el caso, ha dicho anteriormente que Epstein le había invitado a su isla, pero él lo había rechazado.

Los nuevos emails muestran que Musk se había planteado viajar allá en más de una ocasión, incluido un viaje propuesto en 2012, para el que le preguntó a Epstein: “¿Qué día/noche será la fiesta más loca en tu isla?”.

Los mensajes de noviembre de 2012 muestran que Epstein preguntó a Musk cuántas personas necesitaría transportar en helicóptero a la isla y Musk respondió que solo serían él y su entonces esposa, Talulah Riley.

En un correo electrónico enviado por Musk a Epstein en la Navidad en 2012, Musk le pregunta si el financiero tenía alguna fiesta planeada porque necesitaba “soltarse”.

“He estado trabajando al límite de mi cordura este año y, por eso, una vez que mis hijos regresen a casa después de Navidad, realmente quiero salir de fiesta en St. Barts o en otro lugar y relajarme”, escribe, y agrega que una “experiencia tranquila en una isla” es lo opuesto a lo que desea.

Reuters Fotos de Bill Gates relacionadas a la investigación de Jeffrey Epstein fueron reveladas en anteriores publicaciones del Departamento de Justicia.

En otro lote de correos electrónicos de finales de 2013, Musk y Epstein discuten una visita a la isla del financiero y están trabajando en la logística y las fechas.

No hay evidencia de que Musk terminara viajando a la isla de Epstein.

La BBC se ha puesto en contacto con representantes de Musk en sus empresas para informarles sobre los nuevos correos electrónicos.

En una publicación de X este sábado, Musk señaló que era “muy consciente de que algunos correos electrónicos con (Epstein) podrían ser malinterpretados y utilizados por detractores para manchar mi nombre”.

“No me importa eso, pero lo que sí me importa es que al menos intentemos procesar a quienes cometieron delitos graves con Epstein, especialmente en lo que respecta a la atroz explotación de niñas menores de edad”, añadió.

Bill Gates rechaza las escabrosas afirmaciones de Epstein, calificándolas de “absurdas y falsas”

Un portavoz del cofundador de Microsoft, Bill Gates, ha respondido a las escabrosas acusaciones contenidas en los últimos archivos de Epstein —entre ellas, que contrajo una enfermedad de transmisión sexual— calificándolas de “absolutamente absurdas y completamente falsas”.

Dos correos electrónicos del 18 de julio de 2013 parecen haber sido redactados por Epstein, pero no está claro si llegaron a ser enviados a Gates. Ambos se enviaron desde la cuenta de correo electrónico de Epstein y de vuelta a la misma cuenta, aunque no se ve ninguna cuenta asociada a Gates y ninguno de los dos correos está firmado.

Uno está escrito como una carta de renuncia de la Fundación Bill y Melinda Gates y se queja de haber tenido que conseguir medicamentos para Gates “para lidiar con las consecuencias de mantaner relaciones sexuales con chicas rusas”.

En el otro, que comienza con “querido Bill”, Epstein se queja de que Gates haya terminado una amistad y afirma que Gates ha intentado encubrir una infección de transmisión sexual a su entonces esposa, Melinda.

Un portavoz de Gates dijo a la BBC: “Estas afirmaciones, de un disgustado y comprobado mentiroso, son absolutamente absurdas y completamente falsas”.

Agregó: “Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein por no haber mantenido una relación continua con Gates y hasta dónde llegaba para tender una trampa y difamar”.

Getty Images Bannon tuvo una enorme influencia en la Casa Blanca que se vio reflejada en decisiones clave del presidente Trump.

Los archivos también contienen miles de mensajes que parecen haber sido enviados entre el fallecido delincuente sexual y uno de los ex asesores principales de Trump, Steve Bannon.

Aunque la relación de ambos está bien documentada, incluso en archivos anteriores publicados por el Departamento de Justicia de EE.UU., la última publicación sugiere que la relación era cercana y que estaban en contacto frecuente antes de la muerte de Epstein en 2019.

Bannon, quien no está acusado de ningún delito, no respondió a las solicitudes de comentarios de la BBC.

Epstein y Steve Bannon hablan sobre la realización de un documental

Anteriormente Bannon reconoció que estaba haciendo una película sobre Epstein antes de la muerte de este y, según se informa, tiene unas 15 horas de metraje de ese proyecto. En una grabación en vivo de su podcast el año pasado, Bannon dijo: “Vamos a estrenar la película, la serie de cinco partes, al principio del año que viene”.

Muchos de los mensajes de texto publicados en la última tanda incluyen el nombre de Bannon. El nombre de Epstein está censurado, aunque los detalles y temas tratados —como la realización de un documental— sugieren que se trata de él.

La mayoría de los mensajes fueron enviados en 2018 y 2019 después de que Bannon dejara su cargo en la primera administración de Trump.

En un hilo de texto de diciembre de 2018, Bannon parece hacer referencia a la filmación con Epstein y plantea la posibilidad de inscribirla en importantes festivales de cine.

Bannon pregunta: “¿Están listos para hacer esto realmente, de la manera real?”.

Epstein responde: “Amigo. YO SOY el verdadero camino”.

Bannon luego le pregunta a Epstein: “¿Vas en serio con la película? ¿Totalmente en serio?”. Epstein responde que le gusta la idea, pero añade: “Me guardo la palabra si crees que es contraproducente”.

Getty Images Gloria Allred, abogada de derechos de las mujeres que ha representado a muchas de las víctimas de Epstein, dijo a la BBC que en la última publicación se habían revelado los nombres de numerosas sobrevivientes.

Un segundo intercambio de mensajes de texto, de abril de 2019, muestra a Bannon aparentemente elaborando estrategias con Epstein sobre cómo cambiar la narrativa en torno a sus delitos pasados.

“Primero debemos rechazar las mentiras; luego aplastar la narrativa de pedofilia y tráfico de personas; luego reconstruir tu imagen como filántropo”, escribe Bannon en un texto.

Mientras tanto, una fuente cercana a Epstein le dijo a CBS News, socio estadounidense de la BBC, que el financiero caído en desgracia había estado planeando una campaña de relaciones públicas destinada a retratarse a sí mismo bajo una luz redentora antes de su muerte.

Censuras e identificación de las víctimas

Muchos de los documentos publicados el viernes incluyen importantes censuras. La ley exige que estas solo se realicen para proteger a las víctimas o información que se esté investigando. También exige un resumen de qué fue censurado y su fundamento legal.

El fiscal general adjunto Todd Blanche afirmó que las censuras tenían como objetivo proteger a las víctimas y que el Departamento de Justicia había destinado a cientos de empleados para que revisaran los documentos durante más de dos meses para asegurarse de que se publicaran rápidamente.

Gloria Allred, abogada de derechos de las mujeres que ha representado a muchas de las víctimas de Epstein, dijo a la BBC que en la última publicación se habían revelado los nombres de numerosas sobrevivientes, entre ellas algunas que no habían sido identificadas públicamente anteriormente.

Allred criticó la esperanza expresada por Blanche de que la publicación “cerrara el caso” para las víctimas, llamándola “ridícula”.

“Han devastado a muchas de estas sobrevivientes al revelar públicamente sus nombres”, afirmó Allred.

“En algunos casos… tienen una línea que tacha los nombres pero aún así se pueden leer.

“En otros casos, han mostrado fotografías de víctimas, sobrevivientes que nunca han hecho una entrevista pública, nunca han dado su nombre públicamente”.

Reuters Muchos de los documentos divulgados sobre el caso de Epstein han sido extensamente censurados antes de su publicación.

La abogada añadió que mientras su equipo legal estaba trabajando para informar al departamentosobre dónde era necesario realizar más censuras para proteger las identidades de las víctimas, “muchas personas ya habían descargado los archivos”.

Allred describió la situación como “un completo desastre”, diciendo que el departamento había “tocado fondo” y “debería estar avergonzado de sí mismo”.

Este martes, el Departamento de Justicia eliminó miles de documentos de los archivos publicados en los que se podía identificar a algunas de las víctimas de Epstein.

¿El final de la saga?

No se sabe si este será el final del camino para la saga de publicación de los documentos de Epstein.

El fiscal general adjunto Blanche dijo que la entrega del viernes “marca el final de un proceso muy exhaustivo de identificación y revisión de documentos”, indicando que en lo que respecta al Departamento de Justicia de Estados Unidos, su trabajo ha terminado.

Sin embargo, los legisladores demócratas siguen argumentando que el departamento ha retenido demasiados documentos (posiblemente alrededor de dos millones y medio) sin una justificación debida y que eso plantea dudas.

Muchos, incluso dentro de la base de Trump, han creído durante mucho tiempo que hubo una conspiración para proteger a los ricos y poderosos que estaban conectados con Epstein.

Blanche reconoció que la divulgación de estos documentos no satisfaría la necesidad de más información. Aseguró que los archivos no contienen los nombres específicos de hombres que abusaron de mujeres y que, si el departamento tuviera esos nombres, los hombres serían procesados.

“No creo que el público ni ustedes vayan a descubrir en los archivos de Epstein a hombres que abusaron de mujeres, desafortunadamente”.

Con información adicional de Jack Fenwick, Chi Chi Izundu y Amy Walker