¿Bill Gates y Melania Trump? Los nombres y revelaciones de los archivos recientes de Epstein

Durante la tarde del pasado viernes 30 de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó casi 800 mil registros, incluidos correos electrónicos, de Jeffrey Epstein, magnate financiero y delincuente sexual estadounidense, conocido por sus estrechos vínculos con figuras influyentes del mundo político, académico y empresarial.

El Departamento de Justicia publicó lo que afirma ser su "último conjunto de archivos" relacionados con el difunto Jeffrey Epstein, incluidos correos electrónicos que han generado nuevas conclusiones sobre quien fue objeto de múltiples investigaciones por delitos sexuales contra menores de edad en Norteamérica y en su isla caribeña.

Entre los nombres más mencionados figuran el activista sudafricano Elon Musk, el magnate estadounidense Bill Gates, la exmodelo eslovena Melania Trump, el director de cine Brett Ratner, el multimillonario británico Richard Branson, el duque Andrés Mountbatten-Windsor, el empresario Howard Lutnick y el productor de cine Steve Tisch.

Ante esta situación, los nuevos archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein —en lo que constituye la mayor entrega de documentos por parte del gobierno estadounidense— contienen tres millones de páginas, más de 180 mil imágenes y dos mil videos que buscan ofrecer un panorama más claro de la situación.

Los descubrimientos de los archivos más recientes

La relación de Epstein con Andrew Mountbatten-Windsor

En enero del 2018, una de las víctimas de tráfico sexual de Jeffrey Epstein afirmó que fue obligada a mantener relaciones sexuales con Andrés Mountbatten-Windsor, segundo hijo de la reina Isabel II del Reino Unido, en diciembre del 2001, luego de ser llevada a Londres por la expareja del difunto, Ghislaine Maxwell, cuando tenía 17 años.

Sin embargo, los nuevos documentos arrojan luz sobre la estrecha relación del financiero con la familia real británica, específicamente con Andrés, a quien Epstein apodaba “El Duque” y a quien le presentó a una joven rusa de 18 años en agosto del 2010, dos años después de declararse culpable de solicitar servicios sexuales a una menor.

Lea más: ¿Cuándo vamos a tu isla? El correo electrónico de Elon Musk a Jeffrey Epstein en enero del 2013

Donald y Melania Trump están mencionados más de cien veces

De acuerdo con el canal de televisión BBC News, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania Trump, son mencionados “más de cien veces” en los archivos recién publicados, principalmente porque el mandatario mantuvo una amistad con Jeffrey Epstein, aunque afirma que esta se deterioró a finales del 2007.

Desde la muerte de Epstein, en agosto del 2019, Trump ha negado constantemente cualquier irregularidad en relación con el difunto. Además, las víctimas del magnate no han acusado al republicano de ningún delito. “Las demás afirmaciones son infundadas y falsas; si no, ya habrían sido utilizadas contra el presidente”, agregó la Casa Blanca.

Elon Musk y las fiestas en la isla de Epstein

Los documentos más recientes también incluyen correspondencia por correo electrónico entre Jeffrey Epstein y el empresario sudafricano Elon Musk, quien no ha sido acusado de ningún delito en el caso. Sin embargo, anteriormente declaró que el financiero lo había invitado a su isla en el Caribe, pero que siempre rechazó la invitación.

No obstante, los nuevos correos muestran que Musk había hablado de viajar a la isla caribeña en más de una ocasión, incluido un viaje propuesto entre diciembre del 2012 y enero del 2013, en el que el inversor nacido en Pretoria le preguntó a Epstein: “¿Qué día o noche será la fiesta más loca en tu isla?”, lo que evidencia su intención de hacerlo.

¿Bill Gates tiene una enfermedad de transmisión sexual?

En los archivos más recientes de Epstein quedó demostrado que el magnate financiero estaba convencido de que Bill Gates, cofundador de Microsoft, había contraído una enfermedad de transmisión sexual en 2011. Por ello, un vocero del filántropo respondió a las acusaciones y las calificó de “absolutamente absurdas y completamente falsas”.

Conforme a lo expuesto por el periódico estadounidense The Wall Street Journal, dos correos electrónicos de julio del 2014 parecen haber sido redactados por Jeffrey Epstein, en los que se queja de haber tenido que conseguir medicamentos para Gates “para lidiar con las consecuencias de mantener relaciones sexuales con chicas rusas”.