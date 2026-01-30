“Usaron a mi hijo como carnada”: Habló la madre de Liam Conejo Ramos, el menor detenido por ICE

Durante la noche del pasado jueves 29 de enero, Erika Ramos, la madre de Liam Conejo Ramos —el niño de 5 años que fue detenido junto a su padre por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota y que ahora se encuentra en un centro de detención en Texas— fue entrevistada por el programa Noticias Telemundo.

En el transcurso de la entrevista, en la que no quiso mostrar su rostro, la madre del pequeño, que se encuentra detenido en un centro de inmigración en la ciudad de Dilley, describió el miedo que sintió el pasado martes 20 de enero, cuando agentes del ICE se llevaron a su hijo y a su esposo tras regresar de la escuela donde estudiaba el menor.

“Estoy aquí para decir la verdadera versión de los hechos. A las 14 horas del martes 20 de enero, mi esposo Adrián regresaba de recoger a nuestro hijo de la escuela. Al estacionar el vehículo frente a la casa, agentes del ICE se acercaron y detuvieron a mi marido. Lo capturaron y le colocaron esposas”, agregó Erika Ramos, entre lágrimas.

“Liam seguía adentro del carro, llorando, mientras detenían a su padre. Yo presencié la escena desde la ventana, sin poder hacer nada; tenía miedo de que también me detuvieran. Mi esposo Adrián me pedía una y otra vez que no saliera. Tenía temor de que también me capturaran los agentes de inmigración”, aseguró la madre en llanto.

El ICE utilizó a Liam como cebo

“Los agentes notaron mi presencia. Sacaron a Liam del carro. Lo llevaron hasta la puerta de mi casa para que yo cediera. Tocaron la puerta y Liam me decía que lo dejara entrar. Estaba aterrorizada. Adrián me gritaba que no abriera la puerta, y no lo hice por miedo a que a mí también me arrestaran y dejara solo a mi otro hijo”, explicó Erika.

“Todo parecía un intento deliberado de provocarme, como si quisieran que saliera desesperada por mi hijo para detenerme. En otras palabras, usaron a mi niño como carnada. Aun así, mi esposo insistía en que no saliera, especialmente porque tenemos otro hijo y estoy embarazada. Al no abrir la puerta, se llevaron a Liam al carro”, añadió.

“La intención de mi esposo era protegernos como un padre responsable. En las noticias se han dicho muchas cosas que no son verdad, incluso declaraciones del vicepresidente Vance, quien dijo que mi esposo es un criminal que huyó dejando a nuestro hijo desprotegido. Esa versión es completamente falsa, yo estuve ahí”, agregó.

“Ninguno de los dos tiene antecedentes criminales. Adrián es un padre trabajador y siempre comprometido con mantener a su familia unida. En ningún momento se resistió al arresto. Lo único que le importaba era nuestra seguridad”, argumentó Erika Ramos, quien concluyó su relato al revelar que ambos entraron legalmente a EE. UU. en 2024.

Usuarios de CBP One

Erika Ramos explicó que ella y su esposo, Adrián Conejo, entraron legalmente a Estados Unidos en febrero de 2024, bajo el programa CBP One, una herramienta de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que era utilizada por los inmigrantes para programar citas de asilo y solicitar permisos humanitarios antes de llegar al país.

Ante esta situación, un juez federal dictó una orden temporal para prohibir que el niño de 5 años y su padre sean deportados a Ecuador, por lo que ambos permanecen en el centro de detención para migrantes, donde el congresista Joaquín Castro dio a conocer que Liam se encuentra triste y débil porque extraña a su mamá y a su hermano.