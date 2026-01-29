Consulado en Los Ángeles suspende venta de money order y dificulta trámites a migrantes

Para realizar cualquier trámite en el Consulado General de Guatemala en Los Ángeles, California, Estados Unidos, los connacionales deben comprar un money order —giro postal o documento de pago— por el valor de los documentos que solicitan. Este podía adquirirse en la sede consular; sin embargo, el servicio fue suspendido desde el 22 de diciembre del 2025, una observación que vendría del gobierno estadounidense.

Dicha medida obliga a los migrantes guatemaltecos a buscar dicho giro postal en otro lugar, quedando expuestos a redadas o capturas del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas), como señalan connacionales residentes en dicha ciudad.

“Ya no está la agencia bancaria que vendía los money order y que funcionaba dentro del consulado. Ahora la gente tiene que caminar por las calles, fuera de la sede consular, para comprarlos, y eso provoca pánico de que los puedan capturar en redadas. Antes, los guatemaltecos solo llevaban su efectivo para adquirirlo, según el costo de los documentos que tramitaban”, comenta Alfonso Pérez, presidente y fundador de la Alianza Guatemaltecos Unidos en Los Ángeles.

Por ejemplo, está el caso de un matrimonio de connacionales que busca realizar el trámite de la doble nacionalidad de sus hijos nacidos en Estados Unidos, pues piensan retornar de forma voluntaria a Guatemala, pero el operativo migratorio ocurrido el pasado 15 de enero en una calle cercana al consulado guatemalteco los tiene atemorizados, por lo que piensan dos veces antes de acudir a la sede. El temor aumenta al saber que deben salir a buscar dónde adquirir el comprobante de pago.

Pérez señala que no han recibido más información sobre la cancelación del servicio en el consulado, más que “los movimientos vienen de la Cancillería”.

El analista migratorio Fernando Castro Molina indica que la falta de servicios financieros directos, como la venta de money order dentro de los consulados guatemaltecos, puede aumentar la vulnerabilidad de los inmigrantes al obligarlos a utilizar servicios externos en zonas potencialmente inseguras, exponiéndolos a redadas, operativos de ICE y también a robos o extorsión.

Para el trámite de pasaporte los connacionales deben comprar un giro postal de US$100 o US$65, según los años de vigencia del documento; para el certificado de nacimiento se necesita uno de US$6 y, para el DPI, uno de US$15.

Sin tarjeta consular

También quedó suspendida desde principios del 2026 la emisión de la Tarjeta de Identificación Consular (TICG), documento que identifica a los guatemaltecos en el extranjero y que tiene un costo aproximado de US$25. Según Pérez, no se renovó el contrato de la empresa que imprime dichas cartillas, situación que causa preocupación en medio de la crisis migratoria que se vive bajo la administración de Donald Trump.

Ángel Manuel Salazar, encargado de la misión consular hasta el pasado 27 de enero, confirmó a través de un video publicado en el sitio de Facebook del consulado en Los Ángeles que, por el momento, no se dispone de tarjetas consulares y están a la espera de instrucciones para reactivar el servicio.

Por otro lado, sugiere a los connacionales no comprar los giros postales en los alrededores del consulado, mucho menos a personas que los venden en la calle, ya que no provienen de entidades autorizadas y podrían representar un riesgo.

“Traigan sus money order listos para entrar rápido al consulado”, recalca, pues estos sirven para el pagos de cualquier documento (pasaporte, certificado de nacimiento, entre otros).

Solo "actividades gubernamentales"

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), el Consulado General de Guatemala en Los Ángeles atiende diariamente entre 100 y 150 personas, a quienes se les apoya en áreas como documentación, protección consular, asistencia a connacionales, registro civil y otros trámites administrativos. La mayor demanda es la emisión de pasaportes y certificaciones de nacimiento.

Agrega que la administración de Donald Trump se manifestó sobre el “uso exclusivo” de las sedes consulares para actividades gubernamentales, y no para fines comerciales privados, y que Guatemala “es respetuosa” de las regulaciones de Estados Unidos.

Por esa razón se finalizó la venta de money order dentro de las instalaciones del consulado guatemalteco en Los Ángeles, servicio que prestaba una agencia bancaria.

Se indicó que esta sede, al igual que los otros 25 consulados en territorio estadounidense, publicará información en medios y redes sociales oficiales sobre los requisitos para realizar los trámites. En esos espacios se difunde dónde se pueden adquirir los money order.

Acerca del mecanismo de impresión y entrega de la TICG, el Minex refiere que se inició un proceso de evaluación para establecer un sistema más amplio e integral de identificación para guatemaltecos en el extranjero.

Cambio de cónsul

El nuevo año comenzó sin cónsul general de Guatemala en Los Ángeles, California, cargo que desde el 2021 ocupó José Arturo Rodríguez, ahora embajador en Ecuador. En su lugar fue nombrada Patricia Nineth Santizo Estrada de Calderón, quien inició labores este 28 de enero, según el Minex.

Pérez espera que la nueva cónsul trabaje para mejorar o reincorporar los servicios en la sede consular de Los Ángeles.

Castro Molina señala que muchos guatemaltecos enfrentan situaciones adversas y altos niveles de inseguridad, lo que hace necesario que los servicios consulares sean accesibles y seguros, como lo indican estudios de Refugiados Internacionales.

“Ofrecer estos servicios dentro de los consulados reduciría la exposición a riesgos externos y facilitaría los trámites necesarios para el envío de remesas. Debe ser una prioridad de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores solucionar esta problemática de manera eficiente e inmediata, como parte de la asistencia consular a los connacionales”, concluye el analista migratorio.