Dos migrantes guatemaltecos resultaron heridos durante operativo de agentes migratorios cerca de sede consular

La Cancillería informó este viernes 16 de enero que el Consulado General de Guatemala en Los Ángeles, California, Estados Unidos, brindó asistencia médica y legal a dos connacionales que resultaron heridos durante un operativo de agentes migratorios en una calle cercana a la sede consular.

Añadió que estas acciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) se llevaron a cabo a las 12.35 horas del 15 de enero, por lo cual funcionarios consulares permitieron el ingreso inmediato de todas las personas que, por diversas razones, se encontraban afuera del Consulado, con el fin de salvaguardar su integridad. Permanecieron en ese lugar hasta sentirse seguras.

Según la Cancillería, los agentes detuvieron a algunas personas durante un rápido operativo, entre ellas tres de origen guatemalteco, y se retiraron de inmediato con rumbo desconocido.

Posteriormente, la misión consular se comunicó con la Patrulla Fronteriza del sector El Centro.

“Es la primera vez que autoridades migratorias estadounidenses realizan un operativo como el descrito en una calle próxima a un consulado de Guatemala”, remarcó.

Explicó que, conforme a los procedimientos, el Consulado General en Los Ángeles solicitó información sobre el estado de las personas detenidas y las razones del operativo. Se confirmó que dos de los guatemaltecos ya habían sido liberados y que el otro aún se encuentra detenido, por lo que se continuará con el seguimiento del caso.

“Los operativos migratorios en la proximidad de las sedes consulares perturban la tranquilidad de las oficinas consulares de Guatemala y, por ende, atentan contra las facilidades que debe garantizar el Estado receptor para su buen desempeño”, afirmó.

Se informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su red consular, continuará brindando asistencia a los connacionales, así como toda la atención y protección que requieran.

