Visa de inmigrante: cuáles son las características del documento afectado por el gobierno de EE. UU.

Estados Unidos anunció este miércoles 14 de enero que, a partir del 21 de enero del 2025, suspenderá la tramitación de visas de inmigrante para 75 países, entre ellos Guatemala y otros de Latinoamérica, en la última medida del presidente Donald Trump contra los extranjeros que buscan instalarse en territorio estadounidense.

El Departamento de Estado explicó en su cuenta de X que se trata de “inmigrantes que reciben prestaciones sociales del gobierno estadounidense a niveles inaceptables”, y en una publicación detalló un listado de preguntas frecuentes ante dicha medida.

“El presidente Trump ha dejado claro que los inmigrantes deben ser autosuficientes económicamente y no ser una carga para los estadounidenses. El Departamento de Estado está revisando a fondo todas sus políticas, regulaciones y directrices para garantizar que los inmigrantes de estos países de alto riesgo no utilicen la asistencia social en Estados Unidos ni se conviertan en una carga pública”, detalló la dependencia.

Entre los países de Latinoamérica afectados por esta medida están Belice, Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Nicaragua y Uruguay.

Esta disposición no afecta a los visados de turismo, negocios u otros, incluidos los de aficionados al futbol que prevén visitar Estados Unidos para el Mundial de este año, aunque la administración Trump ha prometido examinar los historiales en redes sociales de todos los solicitantes.

Por lo anterior, el Departamento de Estado compartió actualizaciones sobre el procesamiento de visas de inmigrante para nacionalidades con alto riesgo de uso de beneficios públicos.

Preguntas frecuentes

¿Qué sucede con mi cita para la entrevista de visa de inmigrante?

Los solicitantes de visa de inmigrante nacionales de los países afectados pueden presentar sus solicitudes y asistir a las entrevistas. El Departamento continuará programando citas, pero no se emitirán visas a estos ciudadanos durante esta pausa.

¿Hay alguna excepción?

Sí. Las personas con doble nacionalidad que soliciten con un pasaporte válido de un país no incluido están exentas de esta suspensión.

¿Afecta esto mi visa vigente?

No se han revocado visas de inmigrante como parte de esta guía. Si tiene preguntas sobre su admisión a Estados Unidos, debe consultar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

¿Esto aplica a las visas de turista?

No. Esta pausa es específica para solicitantes de visas de inmigrante. Las visas de turista son de no inmigrante.

A partir del 21 de enero del 2026, el Departamento de Estado pausará todas las emisiones de visas de inmigrante para ciudadanos de los siguientes países:

América Latina y el Caribe:

Belice, Brasil, Colombia, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Uruguay.

África:

Argelia, Camerún, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Marruecos, Nigeria, República Democrática del Congo, República del Congo, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda.

Asia y Medio Oriente:

Afganistán, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bangladés, Birmania, Camboya, Georgia, India, Irán, Irak, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Laos, Líbano, Mongolia, Nepal, Pakistán, Siria, Tailandia, Uzbekistán, Yemen.

Europa y otras regiones:

Albania, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Rusia.Oceanía:

Fiyi.

