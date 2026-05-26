Presidente Bernardo Arévalo llama al Congreso a “no perder el tiempo” y aprobar la ley antilavado

Un llamado para que el Congreso apruebe a la brevedad la iniciativa de Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo realizó este martes el presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura.

Desde hace varias semanas, en el Congreso se ha retrasado la aprobación de la ley antilavado debido a las modificaciones que varios bloques legislativos pretenden introducir a la propuesta remitida al Legislativo para su aprobación.

Arévalo hizo énfasis en que el país “corre el riesgo de caer en la lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) si el Congreso no aprueba esta ley con los estándares internacionales establecidos, por lo que es necesario que la aprobación se concrete en el menor tiempo posible, ya que la norma es apoyada por distintos sectores de la ciudadanía.

“Diversos sectores de la ciudadanía han manifestado su apoyo y clamor hacia esta ley. Nuestro Gobierno ya tomó su decisión, pero se sigue postergando su aprobación en el Congreso. Las diputadas y los diputados que están trabajando por nuestro país tienen la oportunidad de apoyar prontamente esta ley. Corremos el riesgo, si no se aprueba, de caer en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, lo cual no es un peligro abstracto, afecta a las remesas en forma concreta y a la inversión extranjera, es un elemento fundamental para hacer que nuestro país siga avanzando”, afirmó Arévalo.

El presidente también hizo énfasis en que, al momento en que se presentó dicha iniciativa de ley al Congreso, se hizo una “invitación” a los diputados para la persecución del dinero que financia “la corrupción y al narcotráfico”.

“Hace tiempo nuestro Gobierno presentó ante el Congreso de la República una invitación a decidir, a decidir si perseguimos la ruta del dinero sucio que alimenta la corrupción y el narcotráfico o si dejamos las cosas como están. Esta decisión es la propuesta de la ley antilavado, una herramienta fundamental para combatir el crimen organizado y proteger a las familias guatemaltecas”.

Además de los efectos mencionados, el presidente afirmó que, de no aprobarse esta ley, Guatemala tendrá una mala calificación que traerá efectos principalmente para las familias y las empresas guatemaltecas, por lo que hizo el llamado para que desde el Congreso “no se pierda el tiempo” y se apruebe esta ley en el corto plazo.