EE. UU. pide al Congreso de Guatemala aprobar una ley contra el lavado de dinero con estándares internacionales

La Embajada de EE. UU. en Guatemala hizo este jueves 21 de mayo un llamado al Congreso para aprobar la ley contra el lavado de dinero.

“Instamos a Guatemala a aprobar una ley contra el lavado de dinero que cumpla con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y ayude a cerrar la puerta a los narcotraficantes y criminales que ponen en riesgo a las comunidades estadounidenses y guatemaltecas”, remarcó en su publicación en redes sociales.

“Aprobar esta ley promoverá la prosperidad y seguridad tanto de Estados Unidos como de Guatemala”, resaltó la Embajada.

El 12 de mayo recién pasado terminó el primer período de sesiones del Legislativo, y los diputados no aprobaron por artículos ni en redacción final la iniciativa 6593, que propone la creación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

La iniciativa había sido agendada de nuevo en esa sesión ordinaria, pero no hubo avances.

La sesión en el pleno estuvo pausada por más de dos horas, por la búsqueda de consensos entre los diferentes bloques de diputados para aprobar la norma.

Es decir, los diputados aplazaron la aprobación de la ley tras desacuerdos por nuevas enmiendas de última hora presentadas en el pleno ese 12 de mayo.

En entrevista en Prensa Libre Radio el 14 de mayo, el presidente del Congreso, Luis Contreras, indicó que fue él quien tomó la decisión de romper el quorum para impedir que esas enmiendas fueran conocidas en el pleno.

El funcionario detalló que aprobar cambios no consensuados podía comprometer el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI y dejar la ley incompatible con estándares internacionales de prevención del lavado de dinero.

Cuáles son las enmiendas

Un primer paquete de enmiendas que habría tenido apoyo entre las bancadas, según diputados que prefieren no ser citados, incluye sugerencias de cambios a los artículos 2, 25, 52 y 83.

El artículo 2 explica las definiciones de la ley; el 25 modifica la definición original de Persona Expuesta Políticamente; el 52 reafirma que los datos de la IVE no podrán contar con valor probatorio ni ser la base de medidas precautorias, y el 83 suaviza la pena de prisión para “otros responsables” de colaborar en lavado de activos.

Para leer más: Discusión de enmiendas mantiene en pausa aprobación final de ley antilavado en el Congreso

El segundo paquete de enmiendas que será evaluado es el relativo a los artículos 8, 73, 74 y 111, según un documento que ha sido compartido entre los diputados.

Una de las enmiendas, a la que tuvo acceso Prensa Libre, establece un artículo nuevo en la ley contra el lavado de dinero, el 123, con el que se modifica la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, contenida en el Decreto 55-2010, para los delitos previstos en esta nueva ley.

La propuesta establece que la extinción de dominio, en delitos relacionados con la ley antilavado, solo podría aplicarse cuando exista una sentencia penal firme contra el dueño, poseedor o beneficiario real del bien —dinero, inmuebles u otros—.

Instamos a Guatemala a aprobar una ley contra el lavado de dinero que cumpla con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y ayude a cerrar la puerta a los narcotraficantes y criminales que ponen en riesgo a las comunidades estadounidenses y… — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) May 21, 2026

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