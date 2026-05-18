Los jefes de bloques discuten en privado los cambios a la Ley Antilavado

Los diputados están buscando los acuerdos para aprobar la Ley Antilavado de manera privada, sin la presencia de la prensa u observadores. Al menos eso se demostró en la reunión de la instancia de jefes de bloques celebrada este lunes.

Este tipo de reuniones suele ser pública, difundida por la señal de televisión del Congreso y sus múltiples redes sociales, pero la sesión centrada en la Ley Antilavado fue la excepción.

Los legisladores fueron convocados desde la semana pasada por el Luis Contreras, presidente del Congreso, quien también citó a diputados que integran la Comisión de Economía.

Además de los congresistas, también participaron autoridades de la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE), según explicaron participantes en la reunión.

El Congreso, presidido por Contreras, no pudo aprobar en su primer período de sesiones ordinaras la iniciativa 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Esta propuesta fue enviada por el presidente Bernardo Arévalo, pero pese a que la norma ya caminó en su primero, segundo y tercer debate, ha encontrado un obstáculo imposible de superar para ser aprobada en su articulado final.

Pese a que hoy se reunió a los jefes de bloques y a autoridades en materia bancaría y financiera, los diputados siguen sin llegar a los acuerdos, teniendo que ser convocados nuevamente para la próxima semana.

Justifica sesión

Contreras aseguró que los resultados de este lunes son positivos, ya que, según él, se encuentran "más cerca" de llegar a consensos para la redacción final de la ley antilavado.

“En algunos temas estamos cerca, otros hay que discutirlos más. La reunión fue positiva y regresamos el próximo lunes”, expresó, y rechazó cuestionamientos de poca transparencia, pues “no estamos escondiendo nada”.

Contreras justificó la mecánica de la sesión como una estrategia para alcanzar los acuerdos. "No ocultamos nada, lo que pasa es que si las reuniones son muy públicas, cuesta trabajar”, señaló el presidente.

Aunque existe un nuevo paquete de enmiendas a la ley antilavado, Contreras prefirió no atribuirlas a algún diputado o bancada en particular, pues dijo que no podía señalar a los ponentes por ser varios.

Un primer paquete de enmiendas que habría sido positivo entre las bancadas, según diputados que prefieren no ser citados, son sugerencias de cambios a los artículos 2, 25, 52 y 83.

El artículo 2 explica las definiciones de la ley, el 25 modifica la definición original de Persona Expuesta Políticamente, el 52 reafirma que los datos de la IVE no podrán contar con valor probatorio o ser la base de medidas precautorias, y el 83 suaviza la pena de prisión para “otros responsables” de colaborar en lavado de activos.

El segundo paquete de enmiendas que será evaluado la próxima semana es el relativo a los artículos 8, 73, 74 y 111, según un documento que ha sido compartido entre los diputados.

Ven resultados

Los diputados de oposición, Allan Rodríguez, jefe del bloque Vamos, e Inés Castillo, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), coinciden al explicar que la sesión de este lunes permitió avanzar en la propuesta.

“Nadie puede limitar la presentación de enmiendas, puesto que no es el único ambiente exclusivo, la comisión. La comisión tiene una función, pero en el pleno del Congreso es donde se discuten las enmiendas de curul”, señaló Rodríguez.

Algunas dudas frenaron la semana pasada la ley ante el rompimiento del quorum en la Junta Directiva del Congreso, luego de que algunas bancadas planeaban presentar enmiendas aparentemente no consensuadas.

Rodríguez defendió las sugerencias, al asegurar que han tenido el respaldo de las entidades bancarias y financieras, respaldando la redacción de algunas de las que ya fueron revisadas.

“Fueron enmiendas aceptadas, no se han terminado de discutir todas, pero han sido declaradas viables por la SIB porque en el dictamen había algunas incongruencias, era una cuestión de forma y no de fondo”, dijo.

Por su parte, el diputado Castillo también justificó las propuestas que se discutieron la semana pasada, al indicar que las mismas tenían un respaldo técnico.

“Avanzamos en la discusión. Lo más importante es que quedó demostrado que las enmiendas que estábamos trabajando la noche del martes no eran sacadas de la manga, no eran ocurrencias”, señaló.

El congresista también criticó a algunos colegas por utilizar presuntamente los medios y las redes sociales para generar una discusión. “Vamos por buen camino, nos estamos escuchando. Lo importante es que los razonamientos políticos que están en la mesa lo hicieron con respeto, no cuando se busca hacer político por medio de la prensa o perfiles falsos”, refirió.

Teme bloqueos

A pesar de que existan voces que señalan avances alrededor de la Ley Antilavado, la diputada Laura Marroquín, de la facción oficialista que se identifica ahora como la bancada Raíces, teme que se trate de una estrategia para dilatar la aprobación de la ley.

“Nosotros hasta hoy conocimos las enmiendas que salieron el martes pasado en modo de sorpresa. Hoy las analizamos a la luz de los expertos de la IVE”, explicó la congresista.

Detalló que lograron evaluar un primer paquete de las sugerencias de cambios.“Son cuatro enmiendas de las ya consensuadas, y hay otras cuatro nuevas que no agotamos, no las pudimos conocer”, agregó.

La diputada espera que los acuerdos finalmente se hagan presentes, para evitar que nuevas enmiendas alteren los acuerdos y las conversaciones, pudiendo bloquear una futura sesión plenaria.

“Creemos que es una estrategia para entrapar la aprobación final. Hoy los mismos bloques que participaron en la primera discusión pueden plantear dudas, y esperamos que cuando se tenga una nueva sesión no vuelvan a salir con nuevas enmiendas”, concluyó.