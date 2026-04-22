CSJ rechaza antejuicios contra la fiscal general Consuelo Porras y diputados de varias bancadas

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó este miércoles 22 de abril varios antejuicios presentados contra la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, así como contra diputados de las bancadas Vamos, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Raíces.

Según informó la CSJ, durante la sesión ordinaria del pleno de magistrados se conocieron distintos expedientes, los cuales fueron desestimados in límine, es decir, sin entrar a conocer el fondo de las denuncias.

Entre los casos rechazados figura el antejuicio contra Allan Estuardo Rodríguez Reyes, diputado por Vamos, promovido por la legisladora Sonia María Gutiérrez Raguay. También fueron desestimadas varias acciones contra Samuel Andrés Pérez Álvarez, diputado de Raíces, presentadas por el Ministerio Público y otros actores.

Asimismo, los magistrados rechazaron solicitudes contra el diputado independiente David Mauricio Illescas Sandoval y contra un grupo de legisladores de la UNE, entre ellos José Inés Castillo Martínez y Lourdes Teresita de León Torres.

En el caso de la fiscal general María Consuelo Porras Argueta, la CSJ desestimó al menos dos antejuicios interpuestos por Juan Francisco Solórzano Foppa y por el diputado José Alberto Chic Cardona, de VOS.

De igual forma, fue rechazado un antejuicio promovido por varios diputados contra integrantes de la UNE, así como otra acción contra Rodríguez Reyes.

La CSJ no detalló en su comunicado las razones específicas de cada resolución, pero confirmó que todos los recursos fueron rechazados en la fase inicial del trámite.

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