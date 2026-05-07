Congreso prevé retomar el martes la discusión de la ley antilavado tras falta de acuerdos entre bancadas

La Junta Directiva del Congreso de la República prevé agendar nuevamente para el martes 12 de mayo la discusión de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, indicó que la propuesta antilavado volverá a ser incluida en la agenda legislativa, luego de que el pasado 5 de mayo no se alcanzaran los acuerdos necesarios para su aprobación.

“Nosotros volvemos a agendar la ley de lavado. Creo que los diputados en estos días van a tener la oportunidad de reflexionar. Esta ley le pertenece al pueblo de Guatemala. Nosotros queremos estar dentro del régimen internacional de temas económicos. No queremos ser vetados por la lista gris o la lista negra o como le llamen. Queremos proteger nuestras remesas”, afirmó Contreras.

Añadió que ha mantenido conversaciones con distintas bancadas para buscar consensos antes de la próxima sesión plenaria.

“La mayoría de diputados me dicen que están de acuerdo con la ley. Entonces hay que seguir hablando con ellos. De hecho, voy a hablar con ellos ahorita. Estoy convocando una reunión”, expresó.

“Todas estas leyes son de un consenso absoluto. No son leyes sencillas. Son leyes que probablemente para algunos son complicadas. Junta Directiva está dispuesta a agendar lavado las veces que podamos. Martes es la última oportunidad en período ordinario. Y si no se aprueba el martes, vamos a seguir convocando a la gente para que venga hasta que consigamos su aprobación”, señaló.

Consultado sobre posibles condicionamientos para respaldar la iniciativa, el presidente del Legislativo rechazó esa posibilidad y aseguró que únicamente existen dudas de algunos diputados respecto del contenido de la propuesta.

“Con los diputados nosotros dialogamos. Aquí no hay condicionamiento ni lo vamos a aceptar. Ellos me conocen, yo los conozco y los respeto mucho. Lo que pasa es que tienen sus dudas y vamos a seguir hablando”, indicó.

La discusión de la normativa volvió a estancarse el pasado 5 de mayo, cuando el pleno tenía previsto conocer en redacción final la iniciativa 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Sin embargo, la sesión se prolongó por más de dos horas debido a la amplia tramitación de iniciativas de ley, una práctica que suele utilizarse para ganar tiempo mientras las bancadas negocian apoyos y buscan consensos.

Durante ese período, varios diputados permanecieron conversando en el hemiciclo para intentar consolidar votos a favor de la iniciativa.

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