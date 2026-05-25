Jefes de bloque afirman que trabajan para llegar a consensos y que ley antilavado podría ser aprobada el 2 de junio

Tras salir de la reunión de jefes de bloque este lunes 25 de mayo, algunos diputados dieron declaraciones a la prensa y afirmaron que están llegando a los consensos necesarios y que, según ellos, el próximo 2 de junio sería aprobada la ley antilavado.

José Chic, de la bancada VOS, dijo que han discutido una serie de enmiendas y que ya había algunas consensuadas provenientes de la Comisión de Economía del Legislativo.

Indicó que un grupo de diputados presentó otro paquete de enmiendas y que esas son las que discutieron este lunes. Además, habrá una redacción que propondrán la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE) para los artículos 73 y 74, con el fin de que queden en concordancia con las recomendaciones internacionales.

Dijo que había algunas dudas relacionadas con la autonomía del delito de lavado de dinero, pero que ahora lo tienen más claro para evitar que se use como arma política.

Añadió que no pueden ir en contra de las recomendaciones internacionales.

Anunció que como bancada apoyarán el dictamen de la Comisión de Economía y las enmiendas consensuadas, aunque escucharán la parte técnica.

El diputado Inés Castillo, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), informó que están en la discusión de las enmiendas, principalmente sobre la autonomía del delito.

Afirmó que “hay un alto compromiso del Congreso de la República” para avanzar en la aprobación de esta reforma a la ley antilavado, ante las recomendaciones internacionales y para adecuarlas a la legislación nacional, sin colisionar con la Constitución.

Según Castillo, no habrá más enmiendas y los reúne las que están discutiendo. Recordó que en el 2010 se le dio autonomía al delito de lavado de dinero. Agregó que esperan alcanzar acuerdos en la sesión del 2 de junio.

Luis Contreras, de la bancada Creo y presidente del Congreso, indicó que no meterán enmiendas que afecten la ley ante los organismos internacionales.

Añadió que esperan que el 2 de junio esté aprobada la ley y dijo estar “tranquilo”.

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El legislador Jorge Ayala, de la bancada Valor, afirmó que en tres reuniones han discutido las últimas ocho enmiendas y que han contado con el acompañamiento de la SIB y la IVE.

Explicó que, de las ocho enmiendas presentadas, dos tuvieron viabilidad parcial y tres completa, pues consideran que tres artículos técnicamente no deberían tener cambios.

Mientras tanto, el diputado Allan Rodríguez, de la bancada Vamos, informó que analizaron las últimas tres propuestas de enmiendas relacionadas con la autonomía del delito.

Varios sectores se han pronunciado para que el Congreso apruebe la Ley Antilavado y han argumentado que esta es vital y que debe cumplir con los estándares internacionales.

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