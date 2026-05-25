En medio de discusión por ley antilavado, el Gafilat acompañará proceso preparatorio de Guatemala

La visita se efectuará en el marco de un curso especializado orientado a fortalecer la preparación técnica e interinstitucional de Guatemala frente a la quinta ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), prevista para los próximos años.

“El Gafilat brindará apoyo técnico a Guatemala en este proceso preparatorio, con el objetivo de fortalecer la identificación de prioridades y apoyar la preparación estratégica del país frente a la evaluación mutua”, explicó a Prensa Libre el superintendente de Bancos, Saulo De León Durán, durante su participación en el XXIII Congreso Regional para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Cladit), organizado por la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), que se llevó a cabo la semana pasada.

Durante las jornadas de trabajo se abordarán temas vinculados con evaluación de riesgos, enfoque basado en riesgo, inteligencia financiera, recuperación de activos, supervisión, beneficiario final, financiamiento del terrorismo, sanciones financieras dirigidas y cooperación internacional, entre otros aspectos prioritarios para la quinta ronda.

Asimismo, el programa incluirá una sesión especializada dirigida al sector privado, orientada a fortalecer la comprensión de los estándares internacionales y apoyar la preparación de los sujetos obligados para el proceso evaluativo.

La actividad contará con la participación de autoridades competentes, supervisores, instituciones de investigación y persecución penal, así como representantes del sector financiero y otros sectores relevantes del sistema nacional antilavado de activos (ALA), contra el financiamiento del terrorismo (CFT) y contra el financiamiento de la proliferación (CFP).

La Evaluación Mutua consiste en una revisión del sistema del país para prevenir y combatir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LDFT).

El país recibe una calificación que le permite demostrar si su sistema antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) es efectivo. Además, el proceso proporciona recomendaciones para corregir deficiencias detectadas y reforzar el sistema.

Se llevó a cabo el XXIII Congreso Regional para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Cladit), organizado por la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG). (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Gafilat evaluará prevención financiera en Guatemala

Guatemala es miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y forma parte de varias convenciones de las Naciones Unidas, entre estas la Convención Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas; el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo; la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.

Entre los antecedentes figura la primera evaluación efectuada a Guatemala en el 2000. Sin embargo, en junio del 2001 ingresó en la denominada lista “negra” del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), de la cual salió en el 2004.

Guatemala tendrá una evaluación técnica y una evaluación de efectividad.

En el 2001 se aprobó la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos; en el 2002, la Ley de Bancos y Grupos Financieros, y en el 2005, la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo.