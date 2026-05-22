Congreso retomará discusión de ley antilavado, mientras afina cambios técnicos y constitucionales

La discusión técnica sobre las enmiendas a la iniciativa 6593, denominada “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, continuará el próximo lunes, con miras a lograr consensos y acuerdos políticos en el Congreso de la República.

El proceso de discusión de enmiendas a la iniciativa de ley, también conocida como antilavado, quedó acordado en el Legislativo en busca de consensos políticos, explicó Luis Contreras, presidente del Congreso, luego de participar en el XXIII Congreso Regional para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Cladit), organizado por la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG).

En las discusiones participarán los equipos técnicos de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que es la unidad de inteligencia financiera (UIF), y de la Superintendencia de Bancos (SIB), así como representantes de la ABG y de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG), entre otros.

“El programa es que el lunes (25 de mayo) vamos a estar nuevamente con jefes de bloque, con la Comisión de Economía y con los asesores que tenemos; la IVE, la SIB y la ABG”, resaltó Contreras.

Mencionó que “esta ley tiene algunos vacíos, según nosotros, que queremos llenar”, pero “no le queremos hacer daño a la ley para que podamos pasar la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)”. Reiteró que los diputados quieren aprobar la ley.

Guatemala será evaluada por el Gafilat respecto del cumplimiento de una norma actualizada en materia de prevención del lavado de dinero.

Afina cambios a ley antilavado

Al preguntarle sobre las observaciones que existen y que se abordarán el próximo lunes, Contreras explicó que hay “algunas cosas ahí” y citó como ejemplo a los notarios públicos, lo cual consideró un tema “muy fuerte para nosotros”.

“El notario público tiene tres funciones: registrarse, registrar a sus clientes y denunciar. O sea que él pasa a tener un trabajo bastante complicado”, expresó.

Al respecto, añadió que han tratado de que no sean tan golpeados. También hay penas de Q500 a Q350 mil. “Un emprendedor, que es un notario, que al principio usted lo golpea con una pena de Q200 mil, creo que no acaba”, justificó.

Para ello, remarcó Contreras, se busca cómo flexibilizar eso, si se puede, ya que lamentablemente esos son estándares internacionales. “Va a ser muy difícil para nosotros ayudarlos en eso”, justificó.

Otro aspecto se refiere a las Personas Políticamente Expuestas (PEP), lo que expone el Gafilat y la discrecionalidad sobre a quiénes se incluye. “Los diputados quisieran que fuera el primer grado de afinidad y el primer grado de consanguinidad”, agregó.

Ejemplificó que se busca incluir a los hijos y al cónyuge.

Álvaro González Ricci, presidente del Banguat explica indicadores macroeconómicos durante actividad de la ABG. (Foto Prensa Libre: Cortesía Banguat).

Ley volverá al pleno

Contreras adelantó que, con los resultados de la mesa técnica que se obtengan el lunes para la iniciativa antilavado, se han programado sesiones para el 2 y 3 de junio, ya que se convocará a la comisión postuladora para el proceso de elección del nuevo titular de la Contraloría General de Cuentas y se estaría agendando la ley.

“El programa es que el lunes (25 de mayo) vamos a estar nuevamente con jefes de bloque, con la Comisión de Economía y con los asesores que tenemos; la IVE, la SIB y la ABG”. Luis Contreras, presidente del Congreso de la República

También se estaría agendando la iniciativa de Ley del Sistema Portuario Nacional.

Aclaró que la ley de puertos aún tiene tiempo y puede esperar unos días más, y que no es tan urgente como la ley antilavado, que tiene plazos de caducidad.

Confía en consensos sobre ley antilavado

Para el jefe de la SIB, Saulo de León Durán, en esta etapa de discusión en el Congreso hay entusiasmo y aspectos muy positivos, ya que los diputados han planteado sus dudas y existe apertura al razonamiento.

Indicó que es necesario implementar una norma técnica, pero que a la vez establezca y esté alineada con los principios constitucionales de protección.

“Estamos muy contentos, estamos a la espera de que haya una reunión el próximo lunes con el equipo de la IVE y la instancia de jefes de bloque para discutir las últimas enmiendas. Estamos muy seguros de que tanto los diputados están abiertos a entender cuáles son las necesidades técnicas de la ley, así como nosotros hemos tomado en cuenta sus preocupaciones para que encajen adecuadamente en el ordenamiento guatemalteco”, resaltó.

En cuanto a si las discusiones son de forma o de fondo sobre la iniciativa, De León Durán respondió que hay de todo tipo. “Podemos decir que es de fondo porque estamos hablando del reporte de transacción sospechosa, y hablar del reporte de transacción sospechosa es sumamente importante porque es el mecanismo que las entidades privadas utilizan para reportar cualquier transacción anómala, pero obviamente todo se reduce a redacción”.

En todo caso, señaló que se trata de una cuestión de redacción y de poder asimilar en una normativa lo que necesita Guatemala en términos técnicos y lo que los diputados plantean como cuestionamientos constitucionales.