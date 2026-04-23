Bajan montos vinculados con lavado de dinero, pero crecen denuncias y controles en primer trimestre

En medio de la discusión de la iniciativa de ley que moderniza los mecanismos contra el lavado de dinero en Guatemala, como parte de un requerimiento internacional en el Congreso de la República, la Intendencia de Verificación Especial (IVE), equivalente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), indicó que en el primer trimestre se contrajo el monto denunciado al Ministerio Público (MP).

Los datos oficiales, actualizados en el boletín estadístico a marzo, señalan que el monto denunciado a la Fiscalía es de Q1 mil 706 millones, lo que significa una reducción del 67.7% en comparación con el primer trimestre del año pasado, cuando fue de Q5 mil 283 millones.

Los montos denunciados por la IVE, entidad adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB), estarían relacionados con narcotráfico, contrabando, trata de personas, extorsión y corrupción, entre otros delitos, que utilizan diversos mecanismos para el blanqueo de dinero.

Las autoridades de la IVE han explicado que en Guatemala ya hay casos relacionados con criptoactivos, a los cuales se les brinda seguimiento.

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En el 2025, el monto total denunciado fue de Q15 mil 967 millones, cifra mayor que los Q9 mil 133 millones del 2024 y los Q8 mil 203 millones del 2023, según cifras oficiales.

Cumplimiento baja denuncias por lavado

Para Guillermo Díaz Castellanos, coordinador del Instituto de Investigación en Ciencias Sociohumanistas de la Universidad Rafael Landívar (URL), las estadísticas sobre los montos denunciados y la caída observada en el primer trimestre se explican por un mejor cumplimiento de personas y empresas en la entrega de información sobre el origen de sus fondos.

Este mecanismo, explicó, también responde a la labor de los bancos de cumplir con la Ley contra el lavado de dinero.

Al consultarle sobre esta tendencia y lo que se esperaría para el cierre del año, Díaz Castellanos aseguró que al finalizar el ejercicio se registrará un menor número de denuncias y montos respecto de otros períodos.

Ley antilavado elevará exigencias financieras

Díaz Castellanos menciona que podría esperarse, con el avance en la aprobación de la iniciativa 6593, “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, antes de que concluya el período ordinario de sesiones en el Congreso de la República, cambios en los indicadores estadísticos de la IVE.

El monto denunciado a la Fiscalía es de Q1 mil 706 millones, lo que significa una reducción del 67.7% en comparación con el primer trimestre del año pasado, cuando fue de Q5 mil 283 millones.

A su juicio, con la aprobación de la nueva ley contra el lavado de dinero, se puede esperar una reducción de las denuncias, porque se dificulta la realización de este delito. “Existirán más requisitos y con mayor exigencia. El cumplimiento será una nueva función que las empresas realizarán; no hacerlo dificultaría sus operaciones”, afirmó.

Agregó que los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito tendrán que ser más cuidadosos en documentar el origen de los fondos. “Si no demuestran de dónde proviene el dinero, los clientes o asociados no podrán realizar operaciones”, enfatizó.

Menos involucrados en casos de lavado

El boletín de la IVE indica que, por la cantidad de involucrados, en el primer trimestre del 2026 se registraron 490 expedientes, lo que significa una reducción del 50% en comparación con el mismo período del año pasado, cuando se situaron en 987.

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Asimismo, se presentaron 83 denuncias al Ministerio Público (MP) en el 2026, cifra mayor que las 77 del mismo período del 2025.

En el trimestre, la IVE ha conocido mil 598 reportes de transacciones sospechosas (RTS); en el mismo período del 2025 alcanzaron mil 677.

En cuanto al monto de informes de extinción de dominio, en el primer trimestre del 2026 fue de Q49.2 millones, con seis informes. En el 2025 cerró con un monto de Q182 millones; en el 2024, Q785 millones, y en el 2023, Q309 millones, según el historial estadístico de la IVE.