Ley Integral contra el Lavado de Dinero: principales cambios y nuevas obligaciones para profesionales en Guatemala

Las autoridades de la Superintendencia de Bancos (SIB) expusieron este miércoles 25 de febrero una primera interpretación de cómo quedó la iniciativa 6593, denominada “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, tras su análisis en la Comisión de Economía del Congreso.

Guatemala tendrá una próxima evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), por lo que existe la necesidad de contar con un nuevo marco jurídico para la prevención del blanqueo de dinero.

Saulo De León, jefe de la SIB, dio a conocer los alcances de la iniciativa para la prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo (LD/FT), y calificó el dictamen favorable como un avance significativo.

Además, destacó algunos aspectos del dictamen, sobre todo lo relacionado con las personas sujetas que estarán bajo supervisión de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que en Guatemala funciona como la Unidad de Inteligencia Financiera.

Esta parte de la entrevista con Prensa Libre.

En términos generales, ¿cómo reciben la iniciativa 6593 que emitió dictamen favorable la Comisión de Economía?

Este avance representa un paso decisivo en el fortalecimiento del marco normativo nacional:

Se reconoce que cada esfuerzo técnico genera impacto positivo para Guatemala.

La aprobación de la Comisión de Economía y Comercio Exterior manda un mensaje claro de responsabilidad y compromiso para la prevención del LD/FT.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Enumerar los principales cambios o modificaciones realizadas a la propuesta original que se presentó en julio del 2025.

Está la definición de Personas Expuestas Políticamente (PEP):

a. Se adecua la temporalidad a un año después del cargo.

b. El alcance de las medidas de debida diligencia de estos y sus parientes y asociados cercanos. La inclusión de un Régimen Especial de Obligaciones para los Profesionales Jurídicos. La pena de multa para el delito de lavado de dinero u otros activos. La inclusión de nuevas Personas Obligadas (PO); se debe contar con aprobación del Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Conclaft).

Explicar sobre las personas obligadas que se incorporan, sobre todo en las profesiones universitarias. ¿Cómo quedan en la norma y citar algunos ejemplos básicos?

La principal incorporación son los profesionales universitarios, los proveedores de activos virtuales y las loterías; en cuanto a cómo queda la norma para los profesionales universitarios, estos quedarán sujetos, luego de su inscripción como personas obligadas, a las siguientes obligaciones:

A) Registro de Clientes: Mantener un registro mínimo por cada cliente, detallando la fecha y el servicio profesional proporcionado. La información requerida incluye datos personales (nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, identificación, etc.) para individuos y datos de registro, domicilio y representante para entidades jurídicas.

B) Avisos de Inusualidad: Remitir un aviso a la IVE dentro de los primeros quince (15) días hábiles del mes siguiente cuando identifiquen incongruencias o una actividad inusual del cliente.

C) Conservación de registros: Los profesionales universitarios deberán resguardar la documentación del registro de cada uno de sus clientes y los avisos que envíen sobre inusualidad, por un plazo de cinco años en forma física y 10 años en forma digital.

A su juicio, ¿consideran que esta norma satisface el cumplimiento de las recomendaciones en términos jurídicos e institucionales requeridos por el Gafilat?

La iniciativa 6593 es el mecanismo que nos permitirá cerrar las brechas identificadas en la última evaluación mutua de Gafilat en el 2015-2016.

Además, contiene actualizaciones que el estándar internacional del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del 2016 a la presente fecha, ha incorporado en las 40 recomendaciones.

Nos posiciona como país como un aliado estratégico a nivel global en la prevención y represión de los delitos de lavado de dinero u otros activos. Nos prepara para la quinta ronda de evaluación mutua a Guatemala por parte del Gafilat en febrero del 2027.

¿Cómo quedan los tiempos ajustados para su reglamentación y vigencia?

Según la información que nos ha llegado de distintas fuentes y medios de comunicación, en el dictamen se redujo el tiempo para la entrada en vigor de la ley, el cual quedará reducido a tres meses, y para la elaboración del reglamento, a un plazo menor al establecido originalmente, que era de un año; se redujo a seis meses.

En virtud de esto, es necesario que la iniciativa de ley 6593 pueda ser aprobada a la brevedad posible y así poder contar con un marco jurídico actualizado y en fase de implementación al momento de la evaluación por parte de Gafilat en el 2027.

Exponer la importancia de modernizar las leyes relacionadas al LD/FT.

La modernización del marco legal no debe entenderse únicamente como un cambio de normas, sino como una alineación profunda con los estándares y tratados internacionales más exigentes.

La iniciativa 6593 es el mecanismo que nos permitirá cerrar las brechas identificadas en la última evaluación mutua de Gafilat en el 2015-2016.

Este proceso es vital porque evidencia un compromiso real del Estado guatemalteco frente a la comunidad financiera global, transformando la percepción de riesgo de nuestra jurisdicción.

Al integrar las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en la legislación nacional, Guatemala deja de ser un observador para convertirse en un actor activo en la lucha contra el crimen transnacional.

Esta iniciativa de ley asegura que el país hable el “mismo idioma jurídico” que las economías más desarrolladas, facilitando la cooperación judicial y el intercambio de información financiera en tiempo real para rastrear flujos de dinero ilícito y nos prepara para enfrentar la quinta ronda de evaluación mutua al Gafilat.

¿Cuál es el camino por seguir en su fase de aprobación en el Congreso de la República para que sea legalizada?

Si bien la Comisión de Economía y Comercio Exterior emitió el dictamen favorable de la iniciativa de ley 6593, la misma debe completar el proceso legislativo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

Una vez que la Comisión de Economía entregue el dictamen favorable de la iniciativa de ley 6593 a la Dirección Legislativa, el proyecto se agenda para su discusión en el Pleno en tres debates, en los cuales se discute en términos generales y sobre la importancia de la misma.

Tras el tercer debate, los diputados discuten y votan la iniciativa artículo por artículo. En esta fase se pueden presentar enmiendas (cambios específicos al texto). Al terminar, se realiza una última votación para la redacción final.