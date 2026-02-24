Comisión de Economía emite dictamen favorable a ley contra lavado de dinero y crece la expectativa para su aprobación

Este martes 24 de febrero, los diputados que integran la Comisión de Economía emitieron dictamen favorable a la iniciativa 6593, “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, luego de un proceso de discusión y modificación del proyecto.

Los legisladores habían acordado recibir nuevamente aportes y aclarar algunos artículos, por lo que finalmente se emitió el dictamen favorable.

En la sesión celebrada este martes, algunos diputados de distintos bloques insistieron en la urgencia de aprobar la norma, cuyo objetivo es actualizar la legislación vigente y cumplir con el proceso de evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

La evaluación a Guatemala está prevista para febrero del 2027, tras haber sido reprogramada.

El sector bancario y financiero se mantiene a la expectativa del avance de la norma, debido a que ingresar en la llamada lista gris —denominación para los países considerados poco cooperantes— tendría consecuencias para el sistema nacional y la imagen del país.

Faver Salazar Cordero, presidente de la Comisión de Economía, indicó que se concluirá el proceso de firmas de los diputados que integran la sala de trabajo para enviar el dictamen al pleno. Agregó que el tema será incluido en la sesión de jefes de bloque para programar su conocimiento en el Pleno.

“Concluimos satisfactoriamente con este proceso de dictamen de ley”, afirmó el congresista al mediodía de este martes 24 de febrero.

Los integrantes de las comisiones de Economía y Finanzas llevaron a cabo varias reuniones para afinar la Ley Contra el Lavado de Dinero. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila).

Respalda dictamen contra lavado

Por medio de un comunicado, la Superintendencia de Bancos (SIB) reaccionó tras la emisión del dictamen favorable al proyecto de ley.

“Este avance representa un paso decisivo en el fortalecimiento del marco normativo nacional, ya que la actualización integral de la legislación permitirá robustecer el enfoque basado en riesgos”, señala el documento.

Indica que la iniciativa permitirá:

Robustecer el enfoque basado en riesgos

Fortalecer la supervisión y coordinación interinstitucional

Incrementar la efectividad del sistema nacional de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LD/FT)

Consolidar la confianza en el sistema financiero guatemalteco

“La lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es un esfuerzo de país. Involucra al sector público y privado, a los profesionales y a todos los actores que integran el ecosistema de cumplimiento. El dictamen favorable constituye una señal clara de responsabilidad institucional frente a los compromisos internacionales asumidos por Guatemala”, agrega.

También se reconoce la labor de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, que emitió dictamen favorable a la iniciativa 6593, en beneficio de la integridad, estabilidad y confianza del sistema financiero nacional.

El comunicado reitera que este avance constituye un paso dentro del proceso legislativo, el cual debe continuar hasta su aprobación final.

“Confiamos en que el honorable Pleno del Congreso de la República impulsará la discusión y aprobación de esta iniciativa, a fin de que Guatemala cuente con un marco normativo moderno y robusto en materia de prevención de LD/FT, alineado con estándares internacionales, que fortalezca la supervisión y el adecuado funcionamiento del sistema financiero”, concluye.