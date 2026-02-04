Internacional
¿Fotos de Epstein muerto? Qué incluían los documentos que difundió el Departamento de Justicia de EE. UU.
El Departamento de Justicia de EE. UU. publicó más de tres millones de documentos sobre el caso de Jeffrey Epstein, incluidas imágenes y videos.
Esta ilustración fotográfica tomada en Washington D. C. el 19 de diciembre de 2025 muestra documentos judiciales después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. comenzara a publicar los tan esperados registros de la investigación sobre el caso políticamente explosivo del delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein. (Foto Prensa Libre: AFP)
Fue el pasado 31 de enero cuando el Departamento de Justicia de EE. UU. publicó más de tres millones de documentos vinculados al caso del magnate financiero Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores y quien fue hallado sin vida dentro de su celda en el 2019.
El vicefiscal general, Todd Blanche, dijo el sábado reciente que entre los documentos se encontraban videos y fotografías.
Entre todos los documentos divulgados sobre Epstein, el medio Univisión asegura que había imágenes del magnate después de que fue hallado muerto en su celda.
El medio afirma que, dentro de la página web del Departamento de Justicia, para poder observar las imágenes era necesario confirmar la mayoría de edad, ya que el contenido era considerado como "sensible".
Además, entre los archivos también había fotografías que mostraban a Epstein detenido, así como vistas del exterior e interior de su celda.
Niega ser "el diablo"
En los documentos también se incluyó una entrevista que se le hizo a Epstein, en la que afirmaba ser "el tipo de delincuente sexual menos peligroso", además de negar ser "el diablo".
La entrevista fue realizada por el exasesor de Donald Trump, Steve Bannon, aunque se desconoce la fecha y el lugar en que se llevó a cabo.
"¿Crees que eres el diablo en persona?", le pregunta Bannon a Epstein en el video incluido en la más reciente tanda de archivos.
"No, pero sí tengo un buen espejo", responde Epstein mientras sonríe.
En la entrevista, Epstein también niega las declaraciones de Bannon, quien lo califica de ser un "depredador sexual de clase tres".
"No, soy el más bajo", dijo Epstein.
