MP investiga ataque directo que cobró la vida del ingeniero y líder religioso, Enrique Ponsa Molina

El Ministerio Público (MP) confirmó que la Fiscalía de Delitos contra la Vida inició una investigación por la muerte del ingeniero y líder espiritual Enrique Ponsa Molina, de 70 años, quien fue víctima de un ataque armado que se registró en la 7a avenida y 16 calle de la zona 9 de la capital.

Los Bomberos Municipales informaron que recibieron las alertas del incidente a las 12.30 horas del martes 3 de marzo.

Al llegar al lugar constataron que Ponsa Molina, quien viajaba como pasajero en un vehículo tipo agrícola, ya no contaba con signos vitales y presentaba múltiples impactos de bala.

Los socorristas también auxiliaron a una joven de 20 años que aún se encontraba con vida, aunque gravemente herida. Fue trasladada a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Según los bomberos, el ataque se produjo en pleno tráfico del mediodía, lo que quedó evidenciado en imágenes en las que se observa la llegada de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes acordonaron el área para resguardar la escena.

El Ministerio Público investiga el hecho como un ataque directo perpetrado desde otro vehículo. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

De manera preliminar, la Fiscalía indicó que los primeros indicios apuntan a que se habría tratado de un ataque directo perpetrado desde otro vehículo.

En la escena fueron embalados cinco casquillos, cuatro fragmentos encamisados de proyectil y un proyectil.

Asimismo, se recolectaron dos objetos con posibles impresiones dactilares y un teléfono celular vinculado a la investigación, el cual forma parte de la evidencia bajo resguardo de las autoridades.

¿Quién era Enrique Ponsa Molina?

Ponsa Molina fue un ingeniero guatemalteco y líder espiritual reconocido en comunidades cristianas. Además, se desempeñaba como representante legal de la empresa Consultoría y Constructora Kyrios, y era contratista del Estado desde el 2004.

Era conocido por su labor en la difusión del mensaje cristiano a través de programas de televisión y radio, entre ellos el espacio “Toma tu luz”, transmitido por Ministerios del Kyrios.

Antes del ataque, en horas de la mañana, había participado en un espacio de evangelización en el que compartió mensajes de esperanza y guía espiritual.

La muerte de Ponsa Molina provocó consternación en distintos sectores de la comunidad guatemalteca. Varias organizaciones e iglesias han manifestado públicamente su pesar y han expresado mensajes de solidaridad tras el hecho.

