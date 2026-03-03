Hombre de 70 años muere en ataque armado en zona 9; PMT alerta por cierres viales

Los Bomberos Municipales informan sobre un ataque armado ocurrido contra un vehículo este martes 3 de marzo en la 7a. avenida y 16 calle, zona 9.

Añadieron que un hombre de 70 años, quien viajaba como pasajero en el vehículo agrícola, falleció en el lugar a causa de heridas de bala.

La víctima viajaba en el asiento del acompañante y no ha sido identificada. Una de las ventanas del automotor presenta perforaciones de bala.

Una mujer que resultó herida en el ataque fue auxiliada y trasladada a un hospital.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) reporta que las autoridades desarrollan las diligencias de ley en el área, mientras agentes regulan la movilidad vehicular por el cierre temporal.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, indicó que hay indicios en la avenida, por lo que la Policía Nacional Civil (PNC) solicitó cierres viales.

Explicó que los cierres se registran en uno de los carriles de la 7a. avenida hacia el norte y en el carril auxiliar de la avenida Reforma hacia la 16 calle.

Localizan cadáver

La PMT de Villa Canales informa del hallazgo de una persona fallecida en el kilómetro 25 de la ruta conocida como Vuelta al Lago de Amatitlán.

Unidades de la PNC permanecen en el lugar a la espera del Ministerio Público para efectuar el protocolo correspondiente.

Agentes de la PMT mantienen regulación y ordenamiento del tránsito vehicular, ya que el paso está interrumpido en un carril.

