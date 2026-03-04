Incendio en Amatitlán continúa activo tras más de 30 horas de trabajo de los bomberos

Los Bomberos Voluntarios informaron que continúan los trabajos para controlar en su totalidad un incendio que se registra en bodegas ubicadas en el kilómetro 30 de la ruta al Pacífico, en Amatitlán.

Los cuerpos de socorro suman al menos 34 horas de labores para controlar el fuego, el cual está liquidado en 75% aproximadamente y controlado en 100%.

El siniestro comenzó a las 21 horas del lunes 2 de marzo y este miércoles las labores de combate y liquidación continuarán en el área.

Las bodegas afectadas almacenaban pacas de cartón, ropa y zapatos, material altamente combustible, lo que ha dificultado las tareas de extinción, según el reporte.

Además, se ha movilizado material químico, por ser tóxico al contacto con el agua.

En el lugar trabajan de manera coordinada los Bomberos Voluntarios, Bomberos Municipales y Bomberos Municipales Departamentales, junto con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, la Municipalidad de Amatitlán y otras instituciones de apoyo, para evitar la propagación del fuego y lograr su liquidación total.

