Emergencia en Amatitlán: imágenes del incendio que consume bodegas y moviliza socorristas

Sucesos

Emergencia en Amatitlán: imágenes del incendio que consume bodegas y moviliza socorristas

Los bomberos trabajan para controlar un incendio en bodegas de la ruta al Pacífico, en Amatitlán.

y

| time-clock

Los cuerpos de socorro han trabajado durante varias horas para controlar un incendio que se registra en bodegas en el kilómetro 30 de la ruta al Pacífico, en Amatitlán.

Los Bomberos Voluntarios informan que unidades de varias compañías combaten el incendio desde distintos puntos del inmueble.

Además del agua, lanzan espuma química para controlar las llamas.

En imágenes compartidas por los socorristas se observa la magnitud del incendio, que ha causado severos daños en el inmueble.

EN ESTE MOMENTO

gasolinera estación de servicio petróleo Irán EEUU Israel

El combustible ha subido de precio en Guatemala. ¿Qué relación tiene con el conflicto en Medio Oriente?

Right
Guardia penitenciario vigila desde una terraza del penal Renovación I durante operativos de control carcelario en Guatemala.

Municipalidad de Morales cuestiona ubicación de cárcel de máxima seguridad mientras Ejecutivo confirma obra

Right

Los Bomberos Municipales también atienden la emergencia y captaron el momento en que parte del inmueble colapsó por las llamas.

Asimismo, los Bomberos Municipales Departamentales movilizaron unidades contra incendios y ambulancias para atender la emergencia.

Según el reporte, tres bodegas fueron consumidas por el incendio, que comenzó la noche del lunes y continúa este martes 3 de marzo.

Para leer más: Cuatro personas mueren en incendio en inmueble de la zona 1 de la capital

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Amatitlán Bomberos Municipales Bomberos Municipales Departamentales Bomberos Voluntarios Incendio Ruta al Pacífico 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS