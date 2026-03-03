Emergencia en Amatitlán: imágenes del incendio que consume bodegas y moviliza socorristas

Los cuerpos de socorro han trabajado durante varias horas para controlar un incendio que se registra en bodegas en el kilómetro 30 de la ruta al Pacífico, en Amatitlán.

Los Bomberos Voluntarios informan que unidades de varias compañías combaten el incendio desde distintos puntos del inmueble.

Además del agua, lanzan espuma química para controlar las llamas.

En imágenes compartidas por los socorristas se observa la magnitud del incendio, que ha causado severos daños en el inmueble.

Los Bomberos Municipales también atienden la emergencia y captaron el momento en que parte del inmueble colapsó por las llamas.

Asimismo, los Bomberos Municipales Departamentales movilizaron unidades contra incendios y ambulancias para atender la emergencia.

Según el reporte, tres bodegas fueron consumidas por el incendio, que comenzó la noche del lunes y continúa este martes 3 de marzo.

#Urgente Momento exacto que colapsa la estructura pic.twitter.com/dbgALFYWEN — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) March 3, 2026

