Cuatro personas mueren en incendio en inmueble de la zona 1 de la capital

Los Bomberos Voluntarios informaron que la noche del sábado 8 de noviembre se registró un incendio en una vivienda ubicada en la 10a avenida A, zona 1 de la capital.

Indicaron que tres personas resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas a un hospital. En el lugar, cuatro personas perdieron la vida.

Los bomberos efectuaron entradas forzadas para ingresar al inmueble y evitar que las llamas se extendieran a casas aledañas.

También retiraron madera del segundo nivel del inmueble para combatir el fuego desde dos puntos.

Los socorristas utilizaron 2,400 galones de agua para controlar las llamas.

Aún se desconoce qué originó el incendio ni a cuánto ascienden las pérdidas materiales.

