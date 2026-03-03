PNC revela detalles sobre la muerte violenta de una niña de 12 años en Alta Verapaz

Autoridades compartieron detalles sobre la muerte de una menor en Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz.

ESCENA DEL CRIMEN

Imagen ilustrativa de una escena del crimen. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Policía Nacional Civil (PNC) amplió este martes 3 de marzo los detalles del caso de una niña de 12 años que murió tras ser atacada con arma cortante en el caserío Seccobol, Fray Bartolomé de Las Casas, Alta Verapaz.

Según la PNC, la víctima fue identificada como Naita Beatriz Pop Ico, quien sufrió al menos 11 heridas.

El hecho violento ocurrió la tarde del 1 de marzo y las autoridades fueron alertadas a las 19 horas. afirmó la PNC.

De acuerdo con el informe preliminar, el cuerpo fue localizado en posición lateral izquierda, con múltiples heridas cortantes.

El cadáver fue trasladado a la sede del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en Cobán, para la necropsia correspondiente. indicó el informe.

El caso quedó bajo investigación del Ministerio Público (MP). La PNC indicó que dará seguimiento a las diligencias para esclarecer el hecho.

El informe policial detalló que la víctima sufrió heridas en el cráneo, en la mejilla derecha, en el cuello, el hombro y el brazo derecho.

También sufrió heridas en la mano derecha, la pierna derecha y el antebrazo izquierdo, añadió la PNC.

El MP informó que por medio de la agencia fiscal de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio Región Norte con sede en Cobán, Alta Verapaz, se encuentra a cargo de la investigación relacionada al hecho criminal.

Añadió que el caso se encuentra bajo reserva en atención a lo establecido en la ley de protección de la Niñez y Adolescencia.

