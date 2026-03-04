“Un milagro de Dios”: hombre sobrevive 3 días en un barranco tras caer cuando iba a su trabajo

Un hombre identificado como Mauricio González Rodríguez, de 33 años, fue localizado con vida en el fondo de un barranco de la zona 17 de la capital, luego de permanecer tres días atrapado tras caer de manera accidental mientras se dirigía a su trabajo, informaron socorristas y se detalló en el programa Impacto Directo, de Guatevisión.

Durante Impacto Directo, se explicó que el hecho ocurrió en el kilómetro 6.5 de la ruta al Atlántico, donde peatones alertaron a los Bomberos Municipales tras escuchar gritos de auxilio desde el fondo del barranco; el rescate fue descrito como complejo por las condiciones del terreno.

El rescate en la ruta al Atlántico

Según el relato de los socorristas, el hombre cayó el domingo 1 de marzo y, por lesiones —principalmente en los tobillos—, no logró incorporarse ni salir por sus medios. Por ese motivo, permaneció inmóvil y pidió auxilio durante varios días, hasta que su voz fue escuchada.

Los Bomberos Municipales descendieron hasta el lugar y ejecutaron un rescate con cuerdas y una camilla para retornarlo a la superficie. Al ser localizado, el paciente presentaba debilidad y deshidratación, por lo que fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios para su evaluación.

Familiares que llegaron al área confirmaron la identidad y señalaron que ya lo buscaban: indicaron que, al no presentarse al trabajo y no contar con celular, iniciaron gestiones y denuncia ante la Policía Nacional Civil, además de consultas en hospitales y la morgue.

Qué dijeron los analistas en Impacto Directo

En el programa, panelistas y expertos enfatizaron la dimensión humana del caso, al subrayar la supervivencia y el momento en que finalmente fue escuchado. Uno de los comentaristas lo resumió como una historia de resistencia: “Es como para hacer una pequeña historia ahí motivacional”.

En el intercambio, también se abordó cuánto tiempo puede resistir el cuerpo sin agua y sin alimentos. Un experto explicó que, “en términos generales, una persona puede pasar sin tomar agua unos cuatro días o cinco días”, y añadió que el hombre “cabal llegó al límite”, condicionado a que no existan enfermedades concomitantes como diabetes.

En esa conversación, los participantes destacaron los mecanismos de sobrevivencia del organismo y la influencia de factores físicos, como el peso corporal, al señalar —en tono comparativo— que el cuerpo puede tener mayores reservas energéticas. Otro momento que marcó el segmento fue cuando, al referirse a la exposición nocturna y la falta de alimento, afirmaron: “Pasar tres días… es bastante… Ahí sí que es un milagro de Dios”, además de mencionar la angustia vivida por la familia hasta la localización.

Estado de salud y observación médica

José Santizo, vocero de los socorristas, dijo que la víctima tenía señales de deshidratación y que se desconocía cómo logró sobrevivir en el barranco durante tres días. También advirtió que, en el área, hay animales que pudieron haberlo atacado, por lo que la evaluación médica era clave tras el rescate.

Las autoridades indicaron que el hombre podría presentar fracturas y que debía permanecer bajo observación médica para su recuperación.

