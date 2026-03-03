Analistas advierten extrema violencia en crímenes contra una niña y una mujer en Alta Verapaz y San Marcos

Una niña de 12 años fue localizada sin vida con al menos 11 heridas en Alta Verapaz y una mujer de 44 murió por laceración cardíaca en San Marcos. En el programa Impacto Directo, de Guatevisión, especialistas analizaron la gravedad de ambos hechos y señalaron elementos de ensañamiento y violencia estructural contra la mujer.

Durante la emisión de Impacto Directo, se abordaron los dos casos de muerte violenta con arma blanca ocurridos el 1 de marzo en el caserío Seccobol, Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, y en el cantón Los Gómez, Nuevo Progreso, San Marcos. El análisis giró en torno a la supuesta saña, la posible tipificación penal y el trasfondo de violencia contra la mujer.

Niña de 12 años: 11 heridas y señales de ensañamiento

El primer caso se registró en el caserío Seccobol, Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, donde fue localizada sin vida Naita Beatriz Pop Ico, de 12 años, reconocida por su padre, Ricardo Pop Pop, de 57 años. En el programa, el abogado penalista Armando Mendoza fue enfático al analizar la magnitud del ataque:

“Esto ya sale de la lógica, yo considero que esta gente que ataca a menores de edad de esa forma, no solo intentan hacer los ultrajes de forma sexual, en este caso desconozco si hubo algún tipo de ultraje de forma sexual, pero en 11 puñaladas ya hay un asesinato ahí. De hecho, es un total asesinato por el ensañamiento”.

El informe preliminar detalla que el cuerpo fue hallado en posición lateral izquierda, con al menos 11 heridas provocadas con arma blanca en distintas partes del cuerpo, entre ellas el cráneo, la mejilla derecha, el cuello, el hombro, el brazo derecho, la mano derecha, la pierna derecha y el antebrazo izquierdo.

El jurista agregó que el número de heridas constituye un elemento determinante:

“En este caso hay un claro asesinato por ese ensañamiento realizado por la nocturnidad, el despoblado, entre otras cosas que hayan sido”.

Mendoza subrayó que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de identificar al responsable y procesarlo conforme a la ley: “Tal vez no va a caer ahora, pero cuando caiga, que le caiga todo el peso de hoy”.

Mujer de 44 años: laceración cardíaca dentro de su vivienda

El segundo hecho ocurrió en el cantón Los Gómez, Nuevo Progreso, San Marcos, donde fue localizada sin vida Rosalinda Manuela Morales Gabriel, de 44 años, en el interior de su vivienda. Bomberos Municipales Departamentales informaron que la víctima presentaba múltiples heridas provocadas con arma punzocortante. El Inacif determinó que la causa de muerte fue laceración cardíaca derivada de heridas por arma blanca.

Sobre este caso, Mendoza explicó que la forma de ataque también evidencia violencia extrema:

“Claro, porque cuando hablamos de una aceración cardíaca, las aceraciones son cortas o son, en este caso, pues, apuñaladas, podemos decirlo así. Entonces, en este caso, de forma contundente y repetitiva, te estén dando un órgano vital”.

El penalista señaló que será clave determinar la relación entre la víctima y el agresor para establecer la figura penal correspondiente: “Hay que determinar si la persona responsable era pariente, era conviviente, era algún tipo, para poder encuadrar un femicidio, que la pena es igual que un asesinato, 25, 50 años”.

Añadió una diferencia sustancial entre ambas figuras:

“La diferencia ahora entre el asesinato y el femicidio es que el femicidio no permite rebaja de la pena por ninguna causa, es decir, redención de pena, libertad anticipada, por ningún tipo de consecuencias. El asesinato sí”.

Violencia estructural y “banderas rojas”

Desde el enfoque psicológico y social, la comunicadora y psicóloga Claudia Massis contextualizó los hechos dentro de un patrón más amplio de violencia contra la mujer. “Existen más de 15 formas diferentes de violencia contra hombres y mujeres. En este caso, pues estamos hablando de mujeres, de féminas”, indicó.

Massis explicó que la violencia no se limita al ámbito físico: “Pensamos que solo la parte física o solo la parte emocional es lo que cuenta. Pero todas estas formas que pueden ser mediáticas, políticas, económicas, que pueden conjugarse todas y llegar en algún momento a esto, como lo que es el asesinato”.

La especialista atribuyó estos hechos a raíces estructurales:

“Ese rechazo o ese odio hacia las mujeres, que es lo que conocemos como misoginia, tiene sus raíces en una sociedad que tiene estructuras de machismo, definitivamente”.

Además, advirtió sobre señales previas que no deben ignorarse: “Las mujeres que consideran que su pareja, sus jefes ejercen este tipo de acciones, estas son esas banderas rojas que hay que ver, porque no hay que pasarlas desapercibidas, porque pueden resultar en una muerte o en dos, como en este caso”.

Ambos casos permanecen bajo investigación del Ministerio Público, mientras familiares y comunidades exigen justicia. El análisis expuesto en Impacto Directo pone el foco no solo en la supuesta saña y la tipificación penal, sino en la urgencia de abordar las raíces estructurales de la violencia contra la mujer en el país.

