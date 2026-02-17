“Un dolor de muelas no provoca la muerte”: expertos cuestionan extraño deceso de dos niños en San Juan Chamelco

Durante el programa Impacto Directo, transmitido por Guatevisión, se abordó la polémica y dolorosa muerte de dos menores en la aldea Mamachaj, San Juan Chamelco, Alta Verapaz. Este espacio, conocido por su enfoque en casos de interés social y análisis experto, dio voz a dos especialistas que pusieron en duda que un simple dolor de muelas o el descuido en el acomodo del recién nacido expliquen por sí solos las causas del doble fallecimiento.

El abogado penalista Armando Mendoza señaló que los padres podrían enfrentar cargos por negligencia. “Es negligencia, correcto. Se llama comisión por omisión... cuando yo tengo el deber de evitar algo y no lo hago, entonces se me refuta como responsable”, explicó.

Mendoza enfatizó que, aunque un dolor de muelas no debería causar la muerte en condiciones normales, una infección sin atención médica sí puede escalar peligrosamente.

“Si el niño reportó ese dolor, los padres tenían que actuar de inmediato”, añadió, subrayando que la Procuraduría General de la Nación deberá investigar bajo la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, por posible falta de auxilio médico oportuno.

“Una infección dental sí puede matar”: la clave está en la atención oportuna

Por su parte, Claudia Massis, psicóloga y comunicadora, recordó que no se puede juzgar apresuradamente a los padres, pero sí es necesario hablar de responsabilidad. “Tener hijos no es solo traerlos al mundo, sino atenderlos. Un dolor de muelas no me va a causar la muerte, pero una infección sí me la puede causar si el absceso se extiende al cerebro o al cuello”, afirmó.

Sobre el caso del recién nacido, Massis apuntó a la posibilidad del síndrome de muerte súbita del lactante, aunque también cuestionó las condiciones del hogar:

“Es demasiado curioso y extraño que los dos menores hayan muerto. Si el bebé nació en la cama del hermanito, ¿por qué no estaba en la cama de los papás?”

Los hechos ocurrieron el lunes 16 de febrero de 2026, cuando bomberos municipales fueron alertados sobre un niño con fuerte dolor de muela. Al llegar al lugar, encontraron sin signos vitales a dos menores de edad: el niño de 9 años, identificado como Cristian Amaniel Sun Sis, y su hermano, un bebé de apenas cinco días de nacido.

Aunque no presentaban señales visibles de violencia, las autoridades continúan con investigación conjunta entre el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, mientras esperan los resultados de los análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para esclarecer las causas de muerte.

¿Negligencia o tragedia inevitable?

Lo que para muchos podría parecer una tragedia doméstica, para los expertos que analizaron el caso en Impacto Directo, no puede desligarse de responsabilidades legales y éticas. “El dolor de muelas fue solo un síntoma; el problema real fue la falta de respuesta, la omisión, la negligencia”, concluyó Mendoza.

Massis añadió: “Recordemos que los recién nacidos son extremadamente vulnerables. Hay factores como la posición al dormir o el calor excesivo que pueden causar muerte súbita. Pero dos muertes el mismo día, en las mismas condiciones, no es casualidad.”