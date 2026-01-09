El caso de Édgar Alvarado, niño que murió en San Juan Sacatepéquez, cambia de fiscalía y ahora lo investiga unidad especializada del MP

El niño Édgar Gadiel Alvarado fue hallado muerto en Navidad, el 25 de diciembre del 2025, en San Juan Sacatepéquez, dos días después de haber sido reportado como desaparecido. El caso ha estado en tres fiscalías diferentes, según el Ministerio Público (MP).

Actualmente, la investigación está a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas del MP, tras la primera declaración, en la que fue ligado a proceso Marvin González Chinchilla, presunto responsable de la muerte del menor.

“Luego de que el 29 de diciembre del 2025 Marvin G. fuese ligado a proceso penal por el delito de homicidio, el expediente fue trasladado a la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, la cual, en su calidad de fiscalía especializada, continúa desarrollando la investigación correspondiente”, señaló el MP.

Agregó que, debido a que la víctima era un niño, el caso se declaró bajo reserva y no se puede brindar más información sobre las investigaciones.

“En estricto cumplimiento de los principios de respeto, dignidad y protección consagrados en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, y de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 116 literales g) y h) de la referida ley, la información relacionada con el presente caso se encuentra sujeta a reserva”, explicó el ente investigador.

La muerte de Édgar Gadiel Alvarado

La Fiscalía Municipal de San Juan Sacatepéquez del MP inició la investigación por la desaparición de Édgar, ocurrida el 23 de diciembre durante un convivio en Rancho La Montaña, San Juan Sacatepéquez.

Esa fiscalía realizó las primeras diligencias en la finca y participó en la búsqueda del menor, luego de que se activara una alerta Alba-Keneth el 24 de diciembre.

El 25 de diciembre, el cuerpo de Édgar fue hallado en el mismo inmueble donde fue visto por última vez.

El caso fue asignado a la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia, que solicitó una orden de captura contra González Chinchilla por el delito de asesinato. González cuidaba los caballos de la familia Alvarado.

Édgar Gadiel Alvarado Castellanos (derecha), de 5 años, aparece en esta fotografía grupal tomada el 23 de diciembre del 2025 durante un convivio navideño en Rancho La Montaña, minutos antes de su desaparición. Marvin González Chinchilla, sindicado por el crimen, aparece en el extremo izquierdo. (Foto Prensa Libre: redes sociales)

Durante la audiencia de primera declaración, el MP señaló a González como uno de los principales sospechosos de la muerte del niño.

Según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), González estaba a pocos metros de donde fue hallado el cadáver. Se encontraba dentro de un camión y afirmó a los investigadores que se había recostado allí porque en su habitación había muchos zancudos.

González fue entrevistado por el MP y luego regresó a su vivienda en la aldea San Miguel Las Flores, Masagua, Escuintla, donde fue capturado el 28 de diciembre.

Por el crimen de Edgarito, el Juzgado de Turno Especializado en Delitos contra Menores, a cargo de Cory Aguillón Martínez, lo ligó a proceso penal por homicidio.

En esa audiencia, la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia del MP había solicitado que el sindicado enfrentara proceso penal por asesinato, pero la jueza resolvió que no había indicios suficientes para tipificarlo como asesinato.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la causa de muerte del menor fue asfixia por obstrucción de las vías respiratorias.

Padre de la víctima señala que hubo más implicados en la muerte

Al finalizar la audiencia de primera declaración, el 29 de diciembre, el padre del menor, Édgar Alvarado, expresó su satisfacción por la pronta captura del principal sospechoso y dijo esperar que se haga justicia. También señaló que podría haber más personas involucradas en el crimen.

“La muerte de mi hijo no va a quedar en vano, y que haya justicia en Guatemala. Estamos a la espera de que, si Dios quiere, el Ministerio Público pueda determinar quiénes son, y esperamos que, de una u otra forma, caigan y paguen la culpa por haber asesinado a un niño de 5 años que no tenía la culpa de nada”, manifestó.