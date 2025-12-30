Anestesia de uso veterinario, jeringas y otros posibles implicados: así avanza la investigación por la muerte del niño Edgar Alvarado Castellanos

Las autoridades dan seguimiento a dos líneas de investigación por la muerte de Édgar Alvarado Castellanos, un niño de cinco años cuyo cuerpo fue hallado en San Juan Sacatepéquez el pasado 25 de diciembre.

La investigación sugiere que el crimen habría comenzado como un posible secuestro, en el que Marvin González Chinchilla —quien cuidaba los caballos de la familia Alvarado— presuntamente participó, según una de las líneas de investigación.

Las pesquisas apuntan a que González habría participado, junto con otras personas, en el secuestro del menor de edad la tarde del 23 de diciembre, durante un convivio organizado para los trabajadores de Édgar Alvarado, padre de la víctima. El plan de los secuestradores no se concretó, debido a que la madre del menor alertó, a las 17.30 horas, que Édgar había desaparecido, 15 minutos después de una fotografía grupal.

Los invitados, vecinos y familiares iniciaron la búsqueda dentro de la propiedad y en calles cercanas.

Los investigadores suponen que, después de esa fotografía, el niño fue trasladado fuera del rancho donde se celebraba la convivencia a otro sector de la misma finca, ubicada en la aldea Montúfar, San Juan Sacatepéquez. Sospechan que el menor —conocido por su familia como “Edgarito”— fue drogado.

El 25 de diciembre, dos días después de haber sido reportado como desaparecido, el niño fue hallado muerto por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) de la Policía Nacional Civil, en una zanja, dentro de un área de construcción de la finca. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la causa de muerte fue asfixia por obstrucción de las vías respiratorias.

Las sospechas de que al menor se le administraron fármacos, surgen por el hallazgo de una jeringa, la parte plástica de otra, una aguja, un frasco con líquido rotulado como “Napsin” y otro con la inscripción “Anestesin”, además de prendas de vestir. Según los investigadores, ambos son fármacos veterinarios utilizados comúnmente para sedar o aliviar el dolor en animales.

Como parte del procedimiento, el Ministerio Público (MP) solicitó al Inacif que se practique un examen toxicológico para determinar si fue sedado antes de su muerte.

De acuerdo con el Inacif, el MP solicitó análisis adicionales el 25 de diciembre, cuando el cuerpo ingresó a la morgue. Agregó que los resultados pueden demorar hasta 10 días.

“El tiempo de respuesta a los requerimientos del Ministerio Público oscila entre 5 y 10 días, dependiendo de la complejidad del caso. En este caso, el MP solicitó análisis adicionales durante la diligencia de necropsia, realizada el mismo día del ingreso del cuerpo a la morgue”, agregó.

Comentó que el caso se encuentra en proceso de investigación criminalística, por lo que corresponde al MP brindar la información que considere pertinente conforme avancen las diligencias judiciales.

Otros indicios hallados por los fiscales durante las diligencias en la finca fueron seis hisopos con muestras de sangre, un recipiente plástico con líquido rojo, un chaleco azul, una libreta amarilla, un fragmento de cuerina con manchas y un disco duro con grabaciones de las cámaras de vigilancia del lugar.

El pasado 28 de diciembre, durante la audiencia de motivos de detención, se extrajo una muestra de sangre a González.

Más implicados en la muerte de Édgar Alvarado Castellanos

La segunda línea de investigación apunta a una supuesta venganza contra la familia Alvarado, aunque los investigadores señalaron que desconocen el motivo. Añadieron que realizan un rastreo de cámaras y entrevistas a posibles testigos para determinar quiénes participaron en la muerte del niño.

Por el crimen de Edgarito, el Juzgado de Turno Especializado en Delitos contra Menores, a cargo de Cory Aguillón Martínez, ligó a proceso penal a González por el delito de homicidio.

Durante la audiencia de primera declaración, la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia del MP había solicitado que el sindicado enfrentara proceso penal por asesinato, pero Aguillón Martínez resolvió que no había indicios suficientes para tipificarlo como asesinato.

Luego de la audiencia Édgar Alvarado, el padre del menor, expresó su satisfacción por la pronta captura del principal sospechoso y dijo esperar que se haga justicia. También señaló que podría haber más personas involucradas en el crimen.

“La muerte de mi hijo no va a quedar en vano, y que haya justicia en Guatemala. Estamos a la espera de que, si Dios quiere, el Ministerio Público pueda determinar quiénes son, y esperamos que, de una u otra forma, caigan y paguen la culpa por haber asesinado a un niño de 5 años que no tenía la culpa de nada”, manifestó.