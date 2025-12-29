Marvin González Chinchilla es ligado a proceso y enviado a prisión por la muerte de niño en San Juan Sacatepéquez

El 29 de diciembre, la jueza Cory Aguillón Martínez resolvió ligar a proceso penal a Marvin González Chinchilla por el homicidio de Édgar Gadiel Alvarado Castellanos, de 5 años. Además, ordenó que se mantenga en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El cuerpo del menor fue localizado el 25 de diciembre en una zanja, dentro de un área de construcción en una finca ubicada en San Juan Sacatepéquez.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la causa de muerte fue asfixia por obstrucción de las vías respiratorias.

El padre del menor, Edgar Alvarado, expresó su satisfacción por la pronta captura del principal sospechoso y dijo esperar que se haga justicia. También señaló que podría haber más personas involucradas en el crimen.

“La muerte de mi hijo no va a quedar en vano, y que haya justicia en Guatemala. Estamos a la espera de que, si Dios quiere, el Ministerio Público pueda determinar quiénes son, y esperamos que, de una u otra forma, caigan y paguen la culpa por haber asesinado a un niño de 5 años que no tenía la culpa de nada”, manifestó.

Cronología de la desaparición

El niño, conocido por su familia como “Edgarito”, fue visto por última vez el 23 de diciembre durante un convivio navideño organizado en Rancho La Montaña, propiedad de su padre, situado en la lotificación Los Pinos, aldea Montúfar en San Juan Sacatepéquez.

Ese día, la actividad empresarial comenzó a las 12.30 horas. A las 17.16 se tomó una fotografía grupal en la que el menor aparece. Minutos más tarde, su madre notó su ausencia en el Rancho. A partir de las 17.30 horas, familiares, vecinos e invitados comenzaron la búsqueda en los alrededores.

Según testigos, el último en haber estado con el niño fue Marvin González Chinchilla, trabajador encargado del cuidado de caballos. Aseguró no haberlo visto, pero testigos indican que el niño estaba con González en un vehículo poco después de iniciada la búsqueda.

A las 22.35 horas se presentó la denuncia por desaparición, y a las 00.31 del 24 de diciembre se activó la alerta Alba-Keneth 6433-2025.

El 25 de diciembre, a las 9.35 horas, investigadores del MP y agentes de la Policía Nacional Civil localizaron el cuerpo sin vida de Edgar Alvarado en una zanja, boca abajo, dentro de la misma finca donde había desaparecido. A pocos metros, González fue hallado dentro de un camión. Según dijo a los investigadores, se había ido a recostar allí porque en su cuarto habían muchos zancudos.

Durante la inspección, los fiscales encontraron una jeringa, la parte plástica de otra, una aguja, un frasco con líquido rotulado como “Napsin”, y otro con la inscripción “Anestesin”, además de prendas de vestir. Según los investigadores, ambos son fármacos veterinarios, utilizados comúnmente para sedar o aliviar dolor en animales.

Dos días después, el 27 de diciembre, las autoridades realizaron un allanamiento en la finca y recabaron más indicios: seis hisopos con muestras de sangre, un recipiente plástico con líquido rojo, un chaleco azul, una libreta amarilla, un fragmento de cuerina con manchas y un disco duro con grabaciones de las cámaras de vigilancia del lugar.

A prisión preventiva

El 28 de diciembre, Marvin González fue detenido en la aldea San Miguel Las Flores, Masagua, Escuintla, sindicado de los delitos de asesinato y plagio o secuestro. Durante la audiencia de primera declaración, se informó que se le extrajo una muestra de sangre como parte de las diligencias investigativas.

"El juzgado también resolvió enviar al sindicado al Centro Preventivo para Hombres, ubicado en la zona 18, y otorgó a la fiscalía un plazo de tres meses para concluir con la investigación correspondiente", indicó el MP.