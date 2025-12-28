Capturan a sospechoso de la muerte de niño en San Juan Sacatepéquez

El Ministerio Público (MP) informó este domingo 28 de diciembre que un hombre fue capturado en el caso de la muerte del niño Édgar Gadiel Alvarado Castellanos.

La Fiscalía de la Niñez y Adolescencia refirió que el sospechoso es señalado de haber matado al niño de 5 años en el interior de una vivienda en la lotificación Los Pinos, aldea Montúfar, Santa Ana, San Juan Sacatepéquez.

El hecho ocurrió, según la Fiscalía, cuando se celebraba un convivio laboral del papá del menor entre los días 23 y 25 de diciembre.

"Es importante resaltar que la carpeta de investigación fue trasladada a la Fiscalía de Niñez y Adolescencia con fecha 26 de diciembre del año 2025", dijo la Fiscalía, quien agregó que la orden de aprehension fue solicitada y diligenciada en un plazo de 24 horas.

Tras la desaparición del menor el 23 de diciembre, la búsqueda se extendió hasta el 25 de diciembre, cuando fue localizado sin vida.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la víctima murió por asfixia causada por la obstrucción de las vías respiratorias; sin embargo, la forma en que ocurrió el deceso despertó dudas en los fiscales del MP.

Entre la información recabada y los testimonios había surgido un sospechoso: alguien cercano a la familia.

El hecho causó consternación y repudio en la comunidad.

La fiscal general, María Consuelo Porras, lamentó la muerte del niño y dijo en sus redes sociales que el crimen "enluta a toda Guatemala".