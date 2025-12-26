Inacif confirma causa de la muerte de menor que estaba desaparecido en San Juan Sacatepéquez

Sucesos

Inacif confirma causa de la muerte de menor que estaba desaparecido en San Juan Sacatepéquez

Menor de 5 años fue localizado sin vida y el Inacif informó cuál fue la causa de la muerte.  

|

time-clock

ESCENA DEL CRIMEN

Imagen ilustrativa. Un menor reportado desaparecido en San Juan Sacatepéquez fue hallado sin vida y autoridades investigan el caso. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El sistema de búsqueda Alba-Keneth publicó el 24 de diciembre una alerta sobre la desaparición de Edgar Gadiel Alvarado Castellanos, de 5 años.


Según la información, el menor desapareció el 23 en Santa Ana Montúfar, San Juan Sacatepéquez, y fueron compartidas sus características físicas.

El 25 de diciembre, el Ministerio Público confirmó que el niño fue localizado sin vida, aunque no se ha especificado el punto del hallazgo.

Este viernes 26, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que la causa de muerte fue asfixia por obstrucción de vías aéreas.

EN ESTE MOMENTO

Congreso elige nueva junta directiva encabezada por Luis Contreras

¿Cuáles son los tres grandes temas en los que se concentrarían los diputados durante el 2026?

Right
Fiscales del MP inspeccionan oficinas del Sistema Penitenciario, en seguimiento a la fuga de 20 pandilleros de la cárcel Fraijanes 2. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Baja en homicidios, fugas carcelarias y la renuncia de un ministro marcan balance del Mingob

Right


Medios locales e internautas también han informado sobre el hallazgo del menor.

Asimismo, han pedido que las autoridades investiguen para determinar lo ocurrido en el caso de la muerte del niño.

Para leer más: Hallan muerto a niño de 3 años en ventana y madre del menor da su versión

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Alerta Alba Keneth Desaparecido Niños desaparecidos San Juan Sacatepéquez 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS