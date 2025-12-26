Inacif confirma causa de la muerte de menor que estaba desaparecido en San Juan Sacatepéquez

El sistema de búsqueda Alba-Keneth publicó el 24 de diciembre una alerta sobre la desaparición de Edgar Gadiel Alvarado Castellanos, de 5 años.



Según la información, el menor desapareció el 23 en Santa Ana Montúfar, San Juan Sacatepéquez, y fueron compartidas sus características físicas.



El 25 de diciembre, el Ministerio Público confirmó que el niño fue localizado sin vida, aunque no se ha especificado el punto del hallazgo.



Este viernes 26, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que la causa de muerte fue asfixia por obstrucción de vías aéreas.





Medios locales e internautas también han informado sobre el hallazgo del menor.



Asimismo, han pedido que las autoridades investiguen para determinar lo ocurrido en el caso de la muerte del niño.

