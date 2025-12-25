MP confirma fallecimiento de menor de cinco años desaparecido en Sacatepéquez

El Ministerio Público informó este 25 de diciembre que un menor de cinco años fue encontrado sin vida, luego de que se reportara su desaparición el pasado martes.

Sin precisar detalles, el Ministerio Público confirmó la muerte del menor y señaló que actualmente la fiscalía procesa el escenario criminal para indagar las causas de su fallecimiento.

Sin embargo, las autoridades no especificaron el lugar donde fue hallado el cuerpo del niño ni brindaron más información.

El menor, de acuerdo con el sistema de búsqueda Alba-Keneth, se llamaba Edgar Gadiel Alvarado Castellanos.

En una publicación en redes sociales, la alerta informó que Alvarado Castellanos desapareció el pasado 23 de diciembre en Santa Ana Montúfar, aldea de San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

https://twitter.com/alba_keneth/status/2003767520029806604?t=6W_3qPWHBiHtW49KoG24Cw&s=08

Desde ese momento, varios grupos en redes sociales e incluso los Bomberos Voluntarios de San Juan Sacatepéquez comenzaron a divulgar información para dar con su paradero.

Algunos medios locales y usuarios en redes sociales afirmaron que el menor tenía dificultades para comunicarse verbalmente.

Además, indicaron que la última vez que fue visto vestía una camisa celeste a cuadros con blanco y zapatos grises.

