La PNC captura a más de un centenar de personas durante la Noche Buena del 24 de diciembre

Las fuerzas de seguridad tuvieron una agitada jornada de trabajo previo a la Navidad, reportando la captura de 132 personas a nivel nacional, según las cifras que maneja el Departamento de Comunicación Social de la Policía Nacional Civil (PNC).

Por estar en periodo de descanso por las festividades navideñas los aprehendidos fueron movilizados a los distintos juzgados de turno que habilitó el Organismo Judicial (OJ), dichas dependencias deberán desarrollar las audiencias de primera declaración o bien, hacerles saber el motivo de la detención.

Los reportes de las fuerzas policiales señalan diversos incidentes que generaron las numerosas capturas, pero serán los jueces quienes determinen si las detenciones ameritarán un futuro proceso penal.

En total, durante la Noche Buena del 24 de diciembre, la PNC reportó la captura de 132 personas, de estas 108 fue por flagrancia, es decir, cometer supuestos delitos y ser sorprendidos en el acto.

Mientras que otros 24 de los detenidos fue por mantener activas órdenes de captura, de las cuales los agentes de la PNC se percataron tras estar realizando distintos procesos de verificación en puntos estratégicos del país.

Además del reporte de las 132 capturas durante la Noche Buena, la PNC también logró incautar dos armas de fuego, y se recuperaron dos motocicletas y dos vehículos que mantenían reporte de robo.