Riñas, quemados, incendios y heridos por arma de fuego reportan los socorristas esta Navidad

Los Bomberos Municipales atendieron varias emergencias este 25 de diciembre, entre ellos un voraz incendio en la 2a. avenida y 31 calle de la zona 8 capitalina.

En el lugar, una vivienda y una cancha sintética ardieron en llamas, dejando tres personas heridas con quemadoruas de primero y segundo grados.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales.

(Foto: Bomberos Municipales)

Los Bomberos Municipales reportaron un incidente armado en el asentamiento Anexo Bambi 2, zona 7 capitalina.

Los socorristas estabilizaron y trasladaron a dos personas quienes presentaban heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Un connato de incendio también se reportó en la 26 calle y 7 avenida, zona 3 capitalina, donde los socorristas batallaron para extinguir las llamas.

El incidente solo deja daños materiales.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Un ataque armado se registró en la 9a. avenida y 9a. calle, colonia los Cerritos zona 5 de Villa Nueva.

Paramedicos de la 25 Compañía estabilizaron a una mujer de 42 años, quien con heridas de bala fue trasladada a centro asistencial.

En el lugar quedó fallecido Jonathan Castillo Lemus, de 30 años, con múltiples heridas de proyectil de arma de fuego, reportaron los socorristas.

(Foto: Cortesía, Socorristas)

En la en la 2a. avenida y 31 calle, zona 8 capitalina, también se reportó un incendio estructural, donde los Bomberos Voluntarios trabajaron por casi dos horas para poder sofocar el fuego, usando aproximadamente seis mil 500 galones de agua.

Bomberos Voluntarios estabilizaron y trasladaron a un hombre con quemaduras de segundo grado en un brazo.

Foto: Bomberos Voluntarios

En la aldea el Ovejero, Monjas Jalapa, se reporta una colisión entre dos vehículos livianos y una motocicleta.

El incidente deja como resultado al motorista fallecido y los vehículos incendiados, reportaron los Bomberos Municipales Departamentales.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

Los Bomberos Municipales Departamentales del cantón Las Delicias, de Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango, informaron que un vehículo particular llevó a la estación a dos personas heridas.

Los lesionados, dos hombres, presentaban golpes en varias partes de su cuerpo.

Según versiones de los afectados, fueron atacados por sujetos desconocidos en una riña.

Los pacientes fueron estabilizados y trasladados al Hospital Nacional de Coatepeque Quetzaltenango.

En la 5a. avenida y 10 calle, de la colonia Vázquez, zona 21 capitalina, un vehículo particular se incendió por causas no establecidas.

Los Bomberos Municipales se hicieron presentes para sofocar las llamas.