Entre pólvora y bromas peligrosas: Navidad dispara emergencias y llamadas falsas a bomberos

La Nochebuena y Navidad son sinónimo de celebración, luces y convivio familiar, pero también representan una temporada de alto riesgo por la manipulación de juegos pirotécnicos. En los puntos de venta, los propios comerciantes insisten en la importancia de la precaución.

“Que los niños no los enciendan solos y que no los guarden en los bolsillos; el calor los activa”, recomienda Zulma del Cid, de la cohetería El Indomable, quien además recuerda mantener agua o arena cerca para reaccionar ante cualquier incidente.

Los datos de atención en emergencias reflejan una realidad recurrente: la pirotecnia sigue siendo una de las causas más frecuentes de quemaduras en diciembre. Especialistas y socorristas coinciden en un mensaje clave: el 90% de las quemaduras por pólvora es prevenible.

Vendedores, bomberos y personal médico subrayan que el uso responsable, la supervisión adulta y la compra de productos autorizados pueden marcar la diferencia. Las campañas de prevención recalcan que la mayoría de los accidentes ocurren por prácticas inseguras y que nueve de cada diez lesiones podrían evitarse.

Bromas en medio de emergencias

Mientras las familias se preparan con ventas de última hora y alimentos, los cuerpos de socorro enfrentan una jornada con miles de llamadas falsas y se alistan para una de las noches con mayor carga de emergencias.

Sin embargo, en paralelo a las atenciones reales, los bomberos afrontan un problema persistente: el incremento de llamadas falsas. “En cinco minutos llevamos mil 206 llamadas y solo 10 han sido reales”, indicaron socorristas. Esta situación desvía recursos y retrasa la respuesta ante incidentes legítimos.

Por ello, muchos números ingresan a una lista negra, lo que puede derivar en el bloqueo de la línea hasta por 15 días.

La mayor cantidad de llamadas falsas proviene de niños, aunque también se registran casos de adultos.