Hallan muerto a niño de 3 años en ventana y cuál es la versión de la madre

Los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Agua Blanca, Jutiapa, informaron que este jueves 27 de noviembre atendieron una emergencia en el barrio El Llano.

Según el informe, en el balcón de la ventana de una vivienda localizaron sin vida a un niño de unos 3 años.

De acuerdo con los bomberos, el menor murió por asfixia por suspensión, por lo que alertaron a las autoridades correspondientes.

“La madre indica que dejó al niño solo y que posiblemente él trató de salir, quedando atrapado entre los hierros”, añade el informe.

Otro suceso

Los Bomberos Municipales reportaron que, en la 3a avenida y 7ª calle, zona 5 de Mixco, auxiliaron a una mujer de 22 años que fue atacada a balazos.

La víctima sufrió una herida en la pierna derecha, por lo que fue trasladada a un hospital.

