Hallan muerto a niño de 3 años en ventana y cuál es la versión de la madre

Un menor fue hallado muerto en la ventana de una vivienda en el municipio de Agua Blanca, Jutiapa.

Socorrista cubre cuerpo de menor en vivienda de Agua Blanca, Jutiapa. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Agua Blanca, Jutiapa, informaron que este jueves 27 de noviembre atendieron una emergencia en el barrio El Llano.

Según el informe, en el balcón de la ventana de una vivienda localizaron sin vida a un niño de unos 3 años.

De acuerdo con los bomberos, el menor murió por asfixia por suspensión, por lo que alertaron a las autoridades correspondientes.

“La madre indica que dejó al niño solo y que posiblemente él trató de salir, quedando atrapado entre los hierros”, añade el informe.

