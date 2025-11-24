Hallan sin vida a estudiante que estaba desaparecida y el Inacif investiga causa de muerte

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que el Departamento de Tanatología Forense de Cuilapa, Santa Rosa, realiza un examen toxicológico para establecer la causa de muerte de Migdalia Consuelo de la Cruz Yelmo, una estudiante de 15 años que fue localizada sin vida cuatro días después de ser reportada como desaparecida.

El análisis busca determinar si el cuerpo de la menor presenta rastros de alguna sustancia que haya provocado su fallecimiento.

La adolescente salió a estudiar y no regresó

El lunes 17 de noviembre, Migdalia salió de su vivienda en Guazacapán, Santa Rosa, con su uniforme escolar: camisa blanca, falda cuadriculada azul con blanco y zapatos negros. Cursaba segundo básico.

Fue la última vez que sus padres y cuatro hermanos la vieron con vida. Al día siguiente se activó una alerta Alba-Keneth que reportaba su desaparición en el barrio San Sebastián de Guazacapán.

Cuatro días después, el cuerpo de Migdalia fue hallado sin vida en un terreno baldío, a unos tres kilómetros del lugar donde fue vista por última vez.

Allanamientos para investigar el caso

El sábado 22 de noviembre, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil efectuaron allanamientos en la aldea El Barro, del mismo municipio.

“Durante los operativos se incautaron dos teléfonos celulares”, indicó César Mateo, portavoz de la PNC.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para establecer responsabilidades en este caso.