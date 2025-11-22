Migdalia Consuelo de la Cruz: la joven que salió a estudiar y fue encontrada sin vida días después

El lunes 17 de noviembre, Migdalia Consuelo de la Cruz Yelmo, de 15 años, salió de su vivienda en Guazacapán, Santa Rosa, con el uniforme escolar: camisa blanca, falda cuadriculada azul con blanco y zapatos negros. La menor de edad culminaba segundo básico.



Esa fue la última vez que los padres y sus cuatro hermanos la vieron la vieron con vida. El martes se activó una alerta Alba-Keneth que reportaba su desaparición en el Barrio San Sebastián de Guazacapán. Cuatro días después, el cuerpo de la adolescente fue localizado sin vida en un terreno baldío, a unos tres kilómetros del lugar donde fue vista por última vez.

Este sábado 22 de noviembre, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil llevaron a cabo allanamientos en la aldea El Barro, del mismo municipio.

“Durante los operativos se incautaron dos teléfonos celulares”, indicó César Mateo, portavoz de la PNC.

Las autoridades continúan con las diligencias para establecer a los responsables del hecho. El sepelio de la menor está previsto para este domingo a las 9 horas, en el cementerio de Guazacapán.