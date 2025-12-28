Cuál es la línea de tiempo entre la víctima y el supuesto agresor por la muerte del niño de 5 años en San Juan Sacatepéquez

La celebración de la Navidad se vio enlutada para una familia en San Juan Sacatepéquez por la desaparición de su pequeño hijo, que días después fue localizado sin vida.

Los agentes fiscales a cargo del caso realizaron investigaciones de campo y recabaron cámaras de videovigilancia y testimonios, que este domingo 28 de diciembre les llevó a la captura del supuesto responsable.

El detenido fue identificado como Marvin González Chinchilla, quien presuntamente entre los días 23 y 25 de diciembre dio muerte a Edgar Gadiel Alvarado Castellanos, de cinco años de edad.

Los investigadores lograron identificar el cuerpo del niño, junto a posibles indicios de su crimen en el inmueble ubicado en aldea Montufar 0-33, lotificación Los Pinos, Santa Ana, zona 0, de San Juan Sacatepéquez.

Línea de tiempo

El 23 de diciembre, a las 12:30 horas inició en Rancho La Montaña, San Juan Sacatepéquez, un convivio empresarial. Luego a las 17:16 se toma una fotografía grupal.

En esa fotografía se aprecia al niño en el extremo derecho de la fotografía, mientras que el detenido aparece en el extremo opuesto. Imagen que forma parte de la carpeta de investigación.

Para las 17:25 la madre comenta que no ve a su hijo, y a las 17:30 horas un grupo de aproximadamente 25 personas comienza la búsqueda, dentro y fuera de las instalaciones del rancho; y a las 17:35 sale el vehículo del sospechoso, un auto tipo pick up color rojo.

Fue hasta las 19:10 que los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) supieron de la desaparición del niño, cuando personas alertaron a un grupo de agentes que realizaba un patrullaje ciudadano.

A las 22:35 se documenta la denuncia verbal y ya para las 00:31 del 24 de diciembre se generó la alerta Alba/Keneth difundida por la Procuraduría General de la Nación.

Los fiscales realizaron una inspección ocular la zona de la desaparición a la 1:08; mientras que a las 10:10 se realizó un nuevo proceso de búsqueda en callejones de la zona, incluso detuvieron varios vehículos para inspecciones y búsqueda de testimonios.

Para las 10:45 los investigadores sustrajeron las imágenes de las cámaras de videovigilancia; para las 13:30 se realiza una búsqueda en los alrededores para ubicar otras posibles cámaras.

A las 15:20 se procede a hacer un recorrido aéreo con drones en un área boscosa que rodea la zona de la desaparición, esta diligencia se desarrolla hasta las 18:15.

El padre del menor declaró que en la búsqueda observó el cuarto del sospechoso con luz, pero él no estaba dentro. Se encontraba donde había algunos vehículos parqueados, diciendo que se había ido a recostar a un camión porque había demasiado zancudos.

Fue hasta el 25 de diciembre a las 9:40 que se localizó al menor sin vida en la aldea Montufar, San Juan Sacatepéquez; y la escena del crimen finalmente se procesó a las 11:10.

Se localizaron como indicios una jeringa; la parte plástica de una jeringa; un envase con líquido donde se lee a palabra Napcin; un envase donde se lee ONESTESIN; una aguja; ropa y un teléfono celular.

El caso fue trasladado a la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia el 26 de diciembre, y la orden de captura contra el sospechoso fue diligenciada en un plazo de 24 horas.