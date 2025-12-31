Caso Édgar Gadiel Alvarado: la foto tomada minutos antes de su desaparición durante el convivio en San Juan Sacatepéquez

En redes sociales circula una fotografía donde se observa a Édgar Gadiel Alvarado Castellanos, de 5 años, sentado del lado derecho entre un grupo de personas. De acuerdo con uno de los encargados del caso, la imagen forma parte de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) por la muerte del menor de edad.

Agregó que la fotografía fue tomada el 23 de diciembre del 2025, minutos antes de que se reportara la desaparición del niño durante un convivio navideño organizado en Rancho La Montaña, propiedad de su padre, situado en la lotificación Los Pinos, aldea Montúfar, en San Juan Sacatepéquez.

El reporte policial detalla que la convivencia comenzó a las 12.30 horas en el Rancho La Montaña. Luego, a las 17.16 se tomó una fotografía grupal.

En esa imagen se aprecia al niño en el extremo derecho, mientras que Marvin González Chinchilla, quien cuidaba a los caballos de la familia Alvarado, aparece en el extremo opuesto. Esta imagen forma parte de la carpeta de investigación.

A las 17.25, la madre comentó que no veía a su hijo; y a las 17.30 horas, un grupo de aproximadamente 25 personas comenzó la búsqueda dentro y fuera de las instalaciones del rancho. A las 17.35 salió un vehículo de la finca.

La búsqueda

Vecinos, familiares y trabajadores del padre del niño iniciaron la búsqueda, pero no lo hallaron el martes 23 de diciembre. Al día siguiente continuaron el rastreo, y la PNC asignó a un equipo de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic).

El 25 de diciembre, a las 9.35 horas, el MP y agentes policiales localizaron el cuerpo sin vida de Édgar Alvarado en una zanja dentro de la misma finca donde había desaparecido. A pocos metros, González fue hallado dentro de un camión. Según dijo a los investigadores, se había ido a recostar allí porque en su cuarto había muchos zancudos.

Por el crimen de Édgar, el Juzgado de Turno Especializado en Delitos contra Menores, a cargo de Cory Aguillón Martínez, ligó a proceso penal a González por el delito de homicidio el 29 de diciembre.

Durante la audiencia de primera declaración, la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia del MP había solicitado que el sindicado enfrentara proceso penal por asesinato, pero Aguillón Martínez resolvió que no había indicios suficientes para tipificarlo como asesinato.

Las dos hipótesis por la muerte de Edgar Gadiel Alvarado

Los investigadores suponen que, después de esa fotografía, el niño fue trasladado fuera del rancho donde se celebraba la convivencia a otro sector de la misma finca y sospechan que el menor —conocido por su familia como “Edgarito”— fue drogado.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la causa de muerte del menor fue asfixia por obstrucción de las vías respiratorias.

Las sospechas de que al menor se le administraron fármacos, surgen por el hallazgo de una jeringa, la parte plástica de otra, una aguja, un frasco con líquido rotulado como “Napzin” y otro con la inscripción “Anestesin”, además de prendas de vestir. Según los investigadores, ambos son fármacos veterinarios utilizados comúnmente como anestesia local o aliviar el dolor en animales.

Como parte del procedimiento, el MP solicitó al Inacif que se practique un examen toxicológico para determinar si fue sedado antes de su muerte.

De acuerdo con el Inacif, el MP solicitó análisis adicionales el 25 de diciembre, cuando el cuerpo ingresó a la morgue. Agregó que los resultados pueden demorar hasta 10 días.

“El tiempo de respuesta a los requerimientos del Ministerio Público oscila entre 5 y 10 días, dependiendo de la complejidad del caso. En este caso, el MP solicitó análisis adicionales durante la diligencia de necropsia, realizada el mismo día del ingreso del cuerpo a la morgue”, agregó.

Comentó que el caso se encuentra en proceso de investigación criminalística, por lo que corresponde al MP brindar la información que considere pertinente conforme avancen las diligencias judiciales.

Otros indicios hallados por los fiscales durante las diligencias en la finca fueron seis hisopos con muestras de sangre, un recipiente plástico con líquido rojo, un chaleco azul, una libreta amarilla, un fragmento de cuerina con manchas y un disco duro con grabaciones de las cámaras de vigilancia del lugar.

El pasado 28 de diciembre, durante la audiencia de motivos de detención, se extrajo una muestra de sangre a González.

Más implicados en la muerte de Édgar Alvarado Castellanos

La segunda línea de investigación apunta a una supuesta venganza contra la familia Alvarado, aunque los investigadores señalaron que desconocen el motivo. Añadieron que realizan un rastreo de cámaras y entrevistas a posibles testigos para determinar quiénes participaron en la muerte del niño.

Luego de la audiencia Édgar Alvarado, el padre del menor, expresó su satisfacción por la pronta captura del principal sospechoso y dijo esperar que se haga justicia. También señaló que podría haber más personas involucradas en el crimen.

“La muerte de mi hijo no va a quedar en vano, y que haya justicia en Guatemala. Estamos a la espera de que, si Dios quiere, el Ministerio Público pueda determinar quiénes son, y esperamos que, de una u otra forma, caigan y paguen la culpa por haber asesinado a un niño de 5 años que no tenía la culpa de nada”, manifestó.