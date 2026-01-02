Muertes de estudiantes en 2025: violencia, neumonía y otros factores activan ayudas del Mineduc

Del 1 de enero al 14 de noviembre del 2025 fallecieron 693 estudiantes cuyas familias recibieron un aporte económico del Ministerio de Educación (Mineduc) para gastos funerarios. El monto total asciende a Q5 millones 197 mil 500.

Las causas de muerte son diversas, pero la principal es la neumonía; sin embargo, el registro también incluye decesos por hechos de violencia.

Según el Acuerdo Ministerial 815-2024, la cartera entrega hasta Q7 mil 500 a las familias que sufren el deceso de un estudiante inscrito en el sistema de educación pública, ya sea por accidente o muerte natural. Este beneficio forma parte del Programa de Salud Escolar, que desde el 2024 sustituye al Seguro Médico Escolar.

Las muertes se registraron en los 22 departamentos del país, según el registro del Mineduc proporcionado mediante una solicitud de información pública.

Alta Verapaz reporta la cifra más alta de estudiantes fallecidos, con 106 casos. Le siguen Guatemala, con 82; Chiquimula, 51, y San Marcos, 42. En los demás departamentos los decesos oscilan entre 10 y 37. Sacatepéquez y Quiché presentan las cifras más bajas, con 8 y 6, respectivamente.

En Alta Verapaz, la principal causa de muerte está relacionada con neumonía. Otras razones de fallecimiento incluyen accidentes, falla multisistémica, choque séptico, asfixia por suspensión, choque hipovolémico y paro respiratorio.

Por violencia

El reporte del Mineduc señala que algunos decesos están relacionados con hechos de violencia. Treinta y dos estudiantes murieron por heridas de proyectil de arma de fuego.

Guatemala concentra el 56.25% de estas muertes, mientras que Escuintla acumula el 12.5%. También se registraron casos en Izabal, Jutiapa, Petén, Retalhuleu, Suchitepéquez, Totonicapán y Zacapa.

Dengue en la lista

Los casos de dengue disminuyeron este año en el país. Según un informe del Ministerio de Salud sobre enfermedades como el dengue en Guatemala durante el 2025, al 29 de noviembre se reportó una reducción del 81% en comparación con el mismo período del 2024.

Aunque el documento no especifica muertes por dengue, el Mineduc reporta nueve fallecimientos relacionados con esta enfermedad. Los casos ocurrieron en Escuintla, Huehuetenango, Jutiapa, Petén, Quetzaltenango, San Marcos y Sololá.

Otras causas poco comunes de muerte incluyen intoxicaciones por químicos. En Baja Verapaz, tres menores fallecieron por inhalar monóxido de carbono. En Chimaltenango y Chiquimula, se reportaron dos decesos por intoxicación con plaguicidas.

Aporte

El acuerdo ministerial establece que el aporte económico para gastos funerarios se entrega a los padres, tutores o encargados de los estudiantes inscritos en el sistema de educación pública. Estos deben presentar el certificado de defunción extendido por el Registro Nacional de las Personas (Renap).

Los pasos establecidos por el Mineduc son:

• Notificar el deceso del menor al número 1548, proporcionando el código del estudiante y los datos del padre, tutor o encargado.

• Presentar en la Dirección Departamental de Educación el certificado de defunción, fotocopia del Documento Personal de Identificación (DPI) y el Número de Identificación Tributaria (NIT).

• El aporte se entrega mediante cheque.

El director del establecimiento educativo debe ser notificado para dar de baja al estudiante en el sistema del Mineduc.

La normativa establece que el ministerio debe asignar los recursos para la ejecución de este aporte en cada ejercicio fiscal.

Dos años

El Programa de Salud Escolar funciona desde el 1 de marzo del 2024, luego de que el gobierno de Bernardo Arévalo derogara el Seguro Médico Escolar, creado durante la administración de Alejandro Giammattei, por el que se pagaron Q843 millones.

En el nuevo programa, la atención médica está a cargo del Ministerio de Salud, a través de 190 centros de salud, 174 centros de atención permanente y 11 centros materno-infantiles. La cartera educativa se encarga de apoyar con los gastos funerarios a las familias de los estudiantes.