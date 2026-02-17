Guatemalteco que huía de ICE provoca accidente frente a escuela en Georgia; muere una maestra

Guatemalteco que huía de ICE provoca accidente frente a escuela en Georgia; muere una maestra

Una maestra de educación especial murió en Georgia, cuando un guatemalteco que huía de una operación migratoria perdió el control del vehículo que conducía y la embistió.

Una educadora guatemalteca murió en Georgia cuando el vehículo en el que se conducía fue impactado por otro, manejado por un guatemalteco que huía de agentes federales. (Foto: Prensa Libre, Secretaría de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem; Escuela Hesse K-8).

Una educadora de la escuela Hesse K-8 falleció tras ser embestida por un vehículo conducido por un guatemalteco que escapaba de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Georgia.

El accidente ocurrió el 16 de febrero pasado, a eso de las 7.45 horas, cerca de una comisaría del Condado de Chatham, en Savannah, Georgia. En el hecho murió Linda Davis, una maestra de educación especial de la escuela Hesse K-8, cuando fue atropellada por un vehículo conducido por Óscar Vásquez López, ciudadano guatemalteco que huía de una operación migratoria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Linda Davis se dirigía a su lugar de trabajo cuando ocurrió el accidente. La directora del plantel, Alonna McMullen, lamentó la pérdida y describió a Davis como una educadora dedicada, reconocida por su amabilidad, paciencia y entusiasmo. El distrito escolar confirmó que se activaron planes de apoyo emocional para estudiantes y personal.

Detalles del incidente

Según el Departamento de Policía del Condado de Chatham (CCPD), el choque se produjo cuando Vásquez López, intentaba escapar de una operación del ICE. Las autoridades indicaron que López ignoró señales de alto, realizó un giro en U imprudente y se pasó un semáforo en rojo, impactando el vehículo de Davis.

El DHS confirmó que Vásquez López es un ciudadano guatemalteco que ingresó a EE. UU. de forma irregular en una fecha no determinada. En el 2024, un juez federal emitió una orden final de deportación en su contra. Las autoridades señalaron que no tenía antecedentes penales previos registrados en el condado de Chatham.

Vásquez López fue arrestado por oficiales del CCPD y enfrenta cargos por homicidio vehicular en primer grado, conducción imprudente, manejar sin licencia válida e incumplimiento de las normas de tránsito. Al momento, permanece bajo custodia y se le presume inocente mientras avanza el proceso judicial.

Reacciones

El presidente del condado de Chatham, Chester Ellis, criticó la falta de coordinación entre agencias y sostuvo que, de haberse conocido el operativo se pudo haber evitado el desenlace fatal. Por su parte, el alcalde de Savannah, Van Johnson, expresó su preocupación por las tácticas de ICE y pidió mayor rendición de cuentas en este tipo de operativos.

En un comunicado, el DHS sostuvo que el accidente fue una “tragedia prevenible” y culpó a discursos políticos que, según la institución, alientan a migrantes a resistir a las autoridades. La portavoz del ICE, Lindsay Williams, afirmó que los agentes “no persiguieron” a Vásquez López, sino que lo siguieron hasta el lugar del choque.

Investigación en curso

La investigación permanece abierta. El CCPD está recabando pruebas, incluyendo videos de seguridad y testimonios. Las imágenes captadas por cámaras del área muestran una camioneta roja huyendo a alta velocidad, seguida por vehículos con luces intermitentes, a poca distancia de la escuela.

El Servicio Médico de Emergencia del Condado de Chatham respondió a la emergencia a las 7.25 horas, indicando que una persona quedó atrapada tras la colisión. Davis fue trasladada a un hospital, donde fue declarada muerta. Vásquez López recibió atención por lesiones leves y fue dado de alta posteriormente para quedar bajo custodia.

