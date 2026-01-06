Excursionistas de origen guatemalteco mueren en un accidente en el monte Baldy, California

Las autoridades del Condado de San Bernardino identificaron a Juan Sarat López, de 37 años, y Bayron Pedro Ramos García, 36, como dos de los fallecidos. Ambos eran de origen guatemalteco y residían en Los Ángeles.

El tercer excursionista fue Marcus Alexander Muench Casanova, un estudiante universitario de 19 años, originario de Seal Beach, quien fue reportado como herido la mañana del 29 de diciembre, lo que activó la operación de búsqueda. Debido a las condiciones climáticas adversas, las labores de rescate se complicaron.

Cayeron desde el sendero Devil’s Backbone

Según los informes oficiales, Muench Casanova cayó unos 152 metros desde el sendero Devil’s Backbone, una zona peligrosa de la montaña. Su compañero de caminata logró llegar a un punto con señal celular y proporcionó las coordenadas a los rescatistas.

Durante la operación aérea, los agentes localizaron al joven herido y, en las inmediaciones, descubrieron también los cuerpos sin vida de los otros dos hombres.

Investigadores confirmaron que López y Ramos García no estaban en compañía del joven universitario, aunque se presume que las tres personas cayeron el mismo día, en condiciones de nieve y hielo que dificultaban el tránsito en la zona.

Los fuertes vientos impidieron un rescate inmediato con helicóptero. Sin embargo, esa misma noche un paramédico aéreo logró descender y confirmó la muerte de los tres excursionistas. Los cuerpos fueron recuperados el martes siguiente.

Autoridades alertan sobre los riesgos

Tras el incidente, las autoridades estadounidenses cerraron al menos siete senderos en el monte Baldy, incluido el Devil’s Backbone. Desde el 2020, se han registrado más de 100 rescates en esa montaña durante la temporada invernal.