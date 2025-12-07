Migrante guatemalteco pierde el pie en La Bestia y enfrenta multa de US$336 mil en EE. UU.

Un migrante guatemalteco tiene una orden de deportación y una multa de aproximadamente US$400 mil. Además, perdió parte de su pierna izquierda al caer del tren conocido como La Bestia mientras cruzaba la frontera hacia Estados Unidos.

El hombre relató a Univisión 41 que ingresó a ese país de manera indocumentada en el 2021, por segunda vez. Durante su trayecto desde Guatemala, sufrió un accidente al caer del tren y perdió el pie izquierdo.

El migrante, quien pidió mantener el anonimato ante la prensa estadounidense, declaró: “Lamentablemente, en esa segunda vez que lo intenté, me sucedió esto, que tuve el percance con La Bestia”. Explicó que quedó atrapado entre los furgones del tren.

En enero del 2025, las autoridades estadounidenses le notificaron que debía abandonar el país obligatoriamente cuando su caso fuera cerrado. Sin embargo, al no hacerlo, se le impuso una multa de US$336 mil 326 por incumplir la fecha estipulada para su salida.

Lea también: Guatemalteco es detenido a pesar de tener una visa U y sus hijos le escriben una carta al juez

El migrante es padre de tres niños de 4, 5 y 7 años. Actualmente, recauda fondos para pagar abogados que puedan asumir su caso.

El abogado John de la Vega explicó a Univisión que, al recibir una orden de deportación, se debe evaluar la posibilidad de apelar: “También, si la persona tiene alguna otra alternativa para quedarse en el país, como si tiene algún familiar que lo pueda solicitar, o si ha sido víctima de un crimen, puede aplicar a la visa U, entre otras”.

El guatemalteco afirmó que su vida correría peligro si regresara a Guatemala, por lo que busca apelar la resolución migratoria.

La visa U es una visa estadounidense de no inmigrante para víctimas de ciertos delitos y sus familiares directos, quienes hayan sufrido abuso físico o mental y colaboren con las autoridades en la investigación o enjuiciamiento de la actividad delictiva. Esta permite vivir y trabajar legalmente en EE. UU.