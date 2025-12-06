Guatemalteco prófugo durante más de 30 años es condenado a cadena perpetua en EE. UU.

El 5 de diciembre, el fiscal de distrito del condado de Bristol, Thomas M. Quinn III, anunció que Mario René García Rivera fue declarado culpable de asesinato en primer grado, tras un juicio en el Tribunal Superior de Fall River, según reportó 1420 WBSM.

NBC 10 News aseguró que la vida de García Rivera cambió en 1991, cuando apuñaló y mató a Ismael Jesús Recinos García.

Dos de los hijos de la víctima se pronunciaron durante la sentencia y se dirigieron al tribunal para describir la pérdida de su padre.

“Cuando asesinaron a mi padre, yo estaba a unas semanas de cumplir 4 años. Mi primer recuerdo vívido es su velorio en Guatemala. Mi madre mandó a devolver su cuerpo en 1991”, dijo la hija menor de la víctima, Delia Recinos.

“Su asesinato cambió mi vida para siempre; no ha habido un solo día en que su pérdida no haya estado presente en mi mente. Mi dolor no ha tenido fin”, añadió.

Los hijos de Recinos mencionaron estar sorprendidos por la falta de arrepentimiento de García Rivera. Además, señalaron lo jóvenes que eran cuando él murió y cómo su pérdida marcó a su familia.

Friday was an emotional day for the family of Ismael Jesus Recinos Garcia as the man convicted of his 1991 murder was sentenced in Fall River Superior Court. Coming up at 4, we spoke with his children after the sentencing. https://t.co/HvLkjgucwg pic.twitter.com/QSg0oyQAB9 — WPRI 12 (@wpri12) December 5, 2025

“Tenía 6 años cuando nos arrebataron a mi padre. Se fue para construirnos una vida mejor y, en cambio, regresó a casa en un ataúd. Recuerdo haber visto su cuerpo sin vida; ese recuerdo aún vive en mí”, declaró Rosvin Recinos, hijo de la víctima.

“Las acciones de este hombre no solo le arrebataron la vida a mi padre, sino que también me arrebataron mi infancia, mi seguridad, la presencia de un padre que debería seguir vivo hoy”, agregó.

García Rivera cumplirá cadena perpetua, con derecho a libertad condicional después de 15 años.

El asesinato de Ismael Jesús Recinos García

1420 WBSM explicó que el 16 de noviembre de 1991, la Policía de Attleboro encontró a Recinos García, de 28 años, en una intersección, con una sola puñalada en el pecho.

The Sun Chronicle mencionó que el altercado entre Recinos García —un padre casado y con tres hijos— y García Rivera ocurrió después de una noche de bebida.

Los fiscales indicaron que los dos hombres se conocían y eran amigos, ya que trabajaron juntos en una fábrica local, pero la relación cambió cuando García Rivera sospechó que Recinos le robó unas cadenas de oro.

Momentos después, Recinos fue declarado muerto en el Hospital Sturdy Memorial, y el arma, un cuchillo de carnicero, fue localizada al día siguiente, a tres casas de la escena del crimen.

García Rivera, entonces de 19 años, fue identificado por testigos. La Policía obtuvo una orden de aprehensión contra él, pero huyó de Massachusetts y, finalmente, de Estados Unidos.

Fugitivo por más de 30 años

El 15 de diciembre del 2022, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil de Guatemala aprehendieron a un hombre requerido por Estados Unidos por una “posible participación en el cargo de asesinato, en violación a la Sección 1 del Capítulo 256 de las Leyes Generales de Massachusetts”.

La captura ocurrió en Iztapa, Escuintla.

La Policía de Massachusetts aseguró que un agente que trabajaba en el caso obtuvo información de que García Rivera podría haber estado trabajando en una granja camaronera.

En el 2014, un equipo de seguimiento a fugitivos señaló que García Rivera posiblemente estaba en Guatemala. Siete años después, fue agregado a la lista de fugitivos más buscados.

Investigadores del Departamento de Estado y el Servicio de Alguaciles de EE. UU. confirmaron que el sospechoso estaba en Guatemala y se identificaba con otro nombre.

El detenido también era conocido como Rony Amílcar García Rodríguez, Mario Rivera, René García, Mario René García o Mario René García Rivera.

No obstante, el hombre intentó escapar por el agua para evitar su arresto.

“No olvidamos, somos persistentes y nunca cesamos en nuestros esfuerzos para garantizar la justicia para las víctimas”, dijo el coronel de la Policía, Christopher Mason.

La hija de la víctima dijo en ese entonces que volvió a creer en la justicia.

“No importa el tiempo que ha pasado. Han sido 31 años, pero finalmente mi papá va a llegar a la justicia y este hombre va a pagar por lo que hizo, por lo que nos quitó”, afirmó.