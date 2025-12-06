Guatemalteco prófugo durante más de 30 años es condenado a cadena perpetua en EE. UU.

Migrantes

Guatemalteco prófugo durante más de 30 años es condenado a cadena perpetua en EE. UU.

Una noche de tragos terminó en tragedia. Por más de tres décadas escapó de la justicia, pero su pasado lo alcanzó: Mario René García Rivera, acusado de homicidio en EE. UU., recibió condena a cadena perpetua.

|

time-clock

María René García Rivera cadena perpetua guatemalteco

El guatemalteco Mario René García Rivera es condenado a cadena perpetua después de estar prófugo más de 30 años de la justicia de Estados Unidos tras haber asesinado con un cuchillo de carnicero a su amigo Ismael Jesús Recinos García. (Foto Prensa Libre: NBC 10 NEWS).

El 5 de diciembre, el fiscal de distrito del condado de Bristol, Thomas M. Quinn III, anunció que Mario René García Rivera fue declarado culpable de asesinato en primer grado, tras un juicio en el Tribunal Superior de Fall River, según reportó 1420 WBSM.

NBC 10 News aseguró que la vida de García Rivera cambió en 1991, cuando apuñaló y mató a Ismael Jesús Recinos García.

Dos de los hijos de la víctima se pronunciaron durante la sentencia y se dirigieron al tribunal para describir la pérdida de su padre.

“Cuando asesinaron a mi padre, yo estaba a unas semanas de cumplir 4 años. Mi primer recuerdo vívido es su velorio en Guatemala. Mi madre mandó a devolver su cuerpo en 1991”, dijo la hija menor de la víctima, Delia Recinos.

LECTURAS RELACIONADAS

La política migratoria en Estados Unidos está influyendo en el envío de remesas familiares en Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE)

Incremento de remesas supera expectativas y rebasa la cifra anual antes de diciembre

chevron-right
Department Of Homeland Security Formally Announces Start Of Immigration Enforcement In New Orleans

"Solo persiguen a los hispanos": las reacciones ante el operativo migratorio "Catahoula Crunch", en Nueva Orleans

chevron-right

Le podría interesar: Lo buscaron por 31 años: así ubicó EE. UU. a Mario René García en Escuintla, requerido en extradición por caso de homicidio

Su asesinato cambió mi vida para siempre; no ha habido un solo día en que su pérdida no haya estado presente en mi mente. Mi dolor no ha tenido fin”, añadió.

Los hijos de Recinos mencionaron estar sorprendidos por la falta de arrepentimiento de García Rivera. Además, señalaron lo jóvenes que eran cuando él murió y cómo su pérdida marcó a su familia.

“Tenía 6 años cuando nos arrebataron a mi padre. Se fue para construirnos una vida mejor y, en cambio, regresó a casa en un ataúd. Recuerdo haber visto su cuerpo sin vida; ese recuerdo aún vive en mí”, declaró Rosvin Recinos, hijo de la víctima.

“Las acciones de este hombre no solo le arrebataron la vida a mi padre, sino que también me arrebataron mi infancia, mi seguridad, la presencia de un padre que debería seguir vivo hoy”, agregó.

Lea también: Cómo operaba “Lico Valdez”, el extraditable capturado vinculado al narcotráfico

García Rivera cumplirá cadena perpetua, con derecho a libertad condicional después de 15 años.

El asesinato de Ismael Jesús Recinos García

1420 WBSM explicó que el 16 de noviembre de 1991, la Policía de Attleboro encontró a Recinos García, de 28 años, en una intersección, con una sola puñalada en el pecho.

The Sun Chronicle mencionó que el altercado entre Recinos García —un padre casado y con tres hijos— y García Rivera ocurrió después de una noche de bebida.

Los fiscales indicaron que los dos hombres se conocían y eran amigos, ya que trabajaron juntos en una fábrica local, pero la relación cambió cuando García Rivera sospechó que Recinos le robó unas cadenas de oro.

LECTURAS RELACIONADAS

Presidente Donald Trump

Los países para los que EE. UU. suspendió las solicitudes de ciudadanía y Green Card

chevron-right
USA6806. LAREDO (ESTADOS UNIDOS), 02/12/2025.-Fotografía cedida por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS Texas) que muestra a los 23 inmigrantes indocumentados que fueron hallados la cabina de descanso de un camión durante una control de tráfico de la Operación Estrella Solitaria en el condado de La Salle en Texas (EE.UU.). Inmigrantes que viajaban escondidos en un camión fueron hallados cerca a la frontera de Texas con México, después que el vehículo llamara la atención de las autoridades por manejar por la orilla de una carretera interestatal. EFE/ Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS Texas) /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Hallan en Texas a 23 migrantes, incluidos guatemaltecos, escondidos en un camión

chevron-right

Lea más: Qué pasó con Curt Andersen, acusado de asesinar a una guatemalteca que se equivocó de casa en Indiana

Momentos después, Recinos fue declarado muerto en el Hospital Sturdy Memorial, y el arma, un cuchillo de carnicero, fue localizada al día siguiente, a tres casas de la escena del crimen.

García Rivera, entonces de 19 años, fue identificado por testigos. La Policía obtuvo una orden de aprehensión contra él, pero huyó de Massachusetts y, finalmente, de Estados Unidos.

Fugitivo por más de 30 años

El 15 de diciembre del 2022, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil de Guatemala aprehendieron a un hombre requerido por Estados Unidos por una “posible participación en el cargo de asesinato, en violación a la Sección 1 del Capítulo 256 de las Leyes Generales de Massachusetts”.

La captura ocurrió en Iztapa, Escuintla.

LECTURAS RELACIONADAS

Green Card Estados Unidos

Estados Unidos revisará emisión de green cards y frena asilo para migrantes de 19 países

chevron-right
Donald Trump paraliza la Migración

Trump "paralizará la inmigración" desde el tercer mundo: ¿Cuáles son las nacionalidades en mira?

chevron-right

También lea: Migrante se entierra en Texas para evadir a la Patrulla Fronteriza tras recorrer más de 20 millas en bicicleta

La Policía de Massachusetts aseguró que un agente que trabajaba en el caso obtuvo información de que García Rivera podría haber estado trabajando en una granja camaronera.

En el 2014, un equipo de seguimiento a fugitivos señaló que García Rivera posiblemente estaba en Guatemala. Siete años después, fue agregado a la lista de fugitivos más buscados.

Investigadores del Departamento de Estado y el Servicio de Alguaciles de EE. UU. confirmaron que el sospechoso estaba en Guatemala y se identificaba con otro nombre.

El detenido también era conocido como Rony Amílcar García Rodríguez, Mario Rivera, René García, Mario René García o Mario René García Rivera.

LECTURAS RELACIONADAS

Border Patrol Alambre de púas

Video: El inmigrante que intentó ingresar a EE. UU. y se quedó atorado en el alambre de púas

chevron-right
Donald Trump

La ‘doctrina Donroe’: el intento de Donald Trump de controlar el hemisferio occidental

chevron-right

No obstante, el hombre intentó escapar por el agua para evitar su arresto.

“No olvidamos, somos persistentes y nunca cesamos en nuestros esfuerzos para garantizar la justicia para las víctimas”, dijo el coronel de la Policía, Christopher Mason.

La hija de la víctima dijo en ese entonces que volvió a creer en la justicia.

“No importa el tiempo que ha pasado. Han sido 31 años, pero finalmente mi papá va a llegar a la justicia y este hombre va a pagar por lo que hizo, por lo que nos quitó”, afirmó.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Gabriel Molina

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Extraditables Guatemaltecos en EE.UU. Justicia Sucesos Estados Unidos 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS