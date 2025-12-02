Hallan en Texas a 23 migrantes, incluidos guatemaltecos, escondidos en un camión

Al menos 23 migrantes, entre ellos varios guatemaltecos, que viajaban escondidos en la cabina de descanso de un camión fueron hallados cerca de la frontera de Texas con México, luego de que el vehículo llamara la atención de las autoridades por transitar por el arcén de una carretera interestatal.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) informó este martes 2 de diciembre sobre la detención ocurrida la tarde del viernes 28 de noviembre, en el condado de La Salle, al norte de Laredo.

El camión fue detenido por agentes del DPS durante un control de tráfico en el marco de la operación Estrella Solitaria, lanzada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en 2021.

Durante la inspección, el agente descubrió que el conductor, identificado como John David Amaya, de 24 años y residente de Laredo, no contaba con la licencia de conducir comercial (CDL) correspondiente.

El Departamento de Transporte de EE. UU. ha instruido a las autoridades locales a vigilar el cumplimiento de nuevas reglas para conductores comerciales, como el dominio del idioma inglés.

Con la ayuda de un perro policía, el agente localizó a 23 migrantes indocumentados ocultos en la zona de descanso del camión.

Los migrantes eran originarios de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y México, y fueron entregados a la Patrulla Fronteriza.

Amaya fue arrestado y acusado de 23 cargos de tráfico de personas, un delito grave a nivel estatal. En 2023, Abbott firmó una ley que establece una condena mínima obligatoria de 10 años de prisión para quienes sean hallados culpables de este delito.

Este hallazgo se produce a pesar de la agresiva campaña de deportaciones del presidente Donald Trump.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

