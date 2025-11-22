Qué pasó con Curt Andersen, acusado de asesinar a una guatemalteca que se equivocó de casa en Indiana

Curt Andersen, el hombre de 62 años acusado de asesinar a una mujer guatemalteca en Indiana que llegó por error a su casa en Whitestown, logró salir bajo fianza. Así lo confirmaron medios estadounidenses como IndyStar.

El medio afirma que el hombre compareció por primera vez ante el tribunal el pasado 21 de noviembre, además de declararse inocente por la muerte de María Florinda Ríos Pérez.

IndyStar detalla que Andersen llegó al tribunal con un chaleco antibalas sobre la ropa naranja reglamentaria y con grilletes a la altura de la cintura.

Los fiscales, de acuerdo con ese medio, habrían solicitado al juez que Andersen entregara su pasaporte, además de pedir que se le impusiera una fianza de US$50 mil.

También exigieron que el acusado estuviera en arresto domiciliario y que portara un dispositivo de rastreo GPS.

El abogado de Andersen, Guy Relford, aseveró ante el tribunal que su defendido no representaba riesgo de fuga, y que contaba con varios vínculos en la comunidad y en el estado.

#VIDEO: Curt Douglas Andersen, charged in the shooting death of a woman after she mistakenly arrived at his Whitestown home as part of a cleaning crew earlier this month, will be allowed out on bond.



He pleaded not guilty.



Shot by: @KWilkinson3 pic.twitter.com/BXrHAe7Omn — Jade Jackson, MBA Candidate (@IAMJADEJACKSON) November 21, 2025

El juez dictaminó que Andersen podrá salir tras pagar una fianza de US$25 mil, entregar su pasaporte, portar un dispositivo de rastreo y no tener ningún arma de fuego mientras dure el proceso judicial.

Luego de la audiencia, el medio reporta que el abogado de la familia Ríos emitió un comunicado en nombre de los parientes.

"Aunque respetamos el proceso legal y la presunción de inocencia, creemos que la decisión del tribunal debería haber restringido más al acusado, limitándolo al arresto domiciliario y exigiéndole la fianza de US$50 mil recomendada por el fiscal", afirmó el abogado Alexander Limontes.

NEW: A Whitestown homeowner accused of shooting and killing a cleaning worker who went to the wrong house made his first court appearance this morning.



Curt Andersen, 62, walked into court wearing a bullet proof vest and handcuffs linked around his waist.



During the initial… pic.twitter.com/RACErLx7yj — Ashton Hackman WTHR (@ashtonhackmantv) November 21, 2025

IndyStar afirma que la próxima audiencia de Andersen está programada para el 30 de marzo del 2026.

Lea también: “Dos hispanos intentando entrar”: la grabación policial que revela cómo se reportó el disparo contra María Ríos