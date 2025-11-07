“Recen por mi familia”: esposo de guatemalteca fallecida en EE. UU. pide apoyo mientras autoridades confirman cómo murió

La Oficina del Forense del condado de Boone, en Indiana, Estados Unidos, confirmó la causa de muerte de María Florinda Ríos Pérez de Velázquez, de 32 años, la guatemalteca que murió frente a una vivienda en la localidad de Whitestown, el pasado 5 de noviembre.

Ríos Pérez perdió la vida a causa de una herida de bala en la cabeza, según los resultados de la necropsia realizada el 6 de noviembre. El reporte médico concluyó que su muerte fue producto de un homicidio, de acuerdo con información citada por el medio local IndyStar.

La víctima y su esposo, Mauricio Velázquez, habían llegado esa mañana a una dirección que creían correcta para realizar un trabajo de limpieza; sin embargo, se trataba de una casa equivocada.

El residente del inmueble disparó, provocando la muerte inmediata de la madre de cuatro hijos, según informó el Departamento de Policía Metropolitana de Whitestown.

Revisaron domicilio varias veces

De acuerdo con el reporte policial, el tiroteo ocurrió poco después de las 6.45 horas, en una vivienda ubicada en Maize Lane, dentro de la urbanización The Heritage, en Whitestown.

Cuando los agentes respondieron a la llamada al 911 por un supuesto intento de robo, encontraron a Ríos Pérez sin vida en el pórtico de la casa.

Los investigadores determinaron rápidamente que no se trató de una intrusión ni de un intento de robo. La pareja trabajaba como personal de limpieza y había confirmado la dirección antes de llegar al inmueble, del cual ya tenían las llaves de acceso.

Velázquez relató que revisaron dos veces el domicilio y recorrieron el vecindario para asegurarse de estar en la casa correcta. Mientras intentaba encontrar la llave adecuada, su esposa le hizo una broma sobre su vista y tomó las llaves para probar ella misma.

“Ni siquiera había metido la llave cuando oí el disparo”, dijo Velázquez a IndyStar, a través de un familiar que le sirvió de intérprete.

“Vi que mi esposa retrocedió dos pasos y se le cayeron las llaves. Luego cayó, y fui a sujetarla. Intentaba consolarla y decirle que todo estaría bien, pero veía cómo le salía la sangre”, declaró.

Madre de cuatro hijos

Doce horas después del hecho, Velázquez sostenía una fotografía de su esposa mientras lloraba junto a sus hijos: Sayda, de 17 años; Gricelda, de 10; Greysi, de 8, y el pequeño Yonathan, que pronto cumplirá un año.

Detrás de ellos, en la casa del hermano de la víctima, en la Ciudad de Indianápolis, se levantó un altar con velas, una biblia y una foto de Ríos Pérez. Más de 30 personas se reunieron para acompañarlos en medio del dolor, entregarles comida y orar con ellos.

“Recen por mi familia”, pidió el esposo. “Criarlos no va a ser fácil", dijo Velásquez, quien aseguró que ahora debe ser más fuerte para asegurarse de que sus hijos salgan adelante en la vida.

“Para mí, ella fue el amor de mi vida. Fue una buena esposa y una buena madre”, agregó.

Ríos Pérez era originaria de Quetzaltenango, Guatemala, y junto a su familia había migrado hace un año a la Ciudad de Indianápolis en busca de mejores oportunidades.

Investigación en curso

La Policía de Whitestown informó que los hechos recopilados no respaldan la teoría de un allanamiento de morada. El comunicado destacó que la pareja llegó al lugar por error, creyendo que se trataba de la vivienda donde debían trabajar.

“La pérdida de vidas siempre es una profunda tragedia, y nuestros corazones y oraciones están con todos los afectados”, expresó el departamento policial. “Nuestros detectives están realizando una investigación exhaustiva e imparcial, entrevistando a todas las personas involucradas y analizando meticulosamente las pruebas para comprender la magnitud de lo ocurrido”.

El capitán John Jurkash, portavoz del Departamento de Policía de Whitestown, señaló que no podía confirmar si el autor del disparo ya había sido interrogado. Los familiares del propietario de la vivienda, consultados por IndyStar, dijeron no tener información adicional.

El comunicado policial indicó que la próxima actualización oficial del caso se dará a conocer la próxima semana.

Mientras tanto, Velázquez exige justicia y expresó que la persona que disparó “debió haber llamado primero a la policía antes de apretar el gatillo”.

Asistencia consular

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) de Guatemala informó este viernes 7 de noviembre que, a través del Consulado General en Chicago, está dando seguimiento al caso y brindando apoyo a la familia.

“La connacional, de 32 años y originaria de Quetzaltenango, falleció en un acto violento cuando se presentaba a cumplir sus labores en la ciudad de Whitestown, Indiana, el pasado 5 de noviembre. Le sobreviven su esposo y cuatro hijos”, indicó la institución en un comunicado.

El Minex señaló que funcionarios consulares han establecido contacto con las autoridades locales y con los familiares de la víctima para darles asistencia consular, legal y migratoria, además de apoyo en los trámites de repatriación.

